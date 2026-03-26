El Museo Internacional de Arte Belenista expone las primeras renovaciones de las Escenas de la Pasión

Con motivo de la llegada de la Semana Santa 2026, el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina (Málaga) presenta las primeras obras de la renovación de su IV Muestra de Escenas de la Pasión, compuesta por una docena de dioramas.

En concreto, los visitantes de este espacio cultural único, que alberga la mayor colección de belenismo del mundo, podrán contemplar cinco nuevos dioramas que recrean escenas bíblicas, que también se representan precisamente en diversos pasos que procesionarán durante los próximos días en España, durante la Semana de Pasión.

La primera obra de nueva creación es ‘Prendimiento de Jesús’, de Jordi Bernal, con figuras de Francisco Javier Guilloto, en la que se pueden ver, en primer plano y en el centro a Jesús, justo antes del momento del beso de Judas, que discute con Pedro. Detrás de ellos se observan a tres soldados y en un lado de la escena a un discípulo aún durmiendo durante un amanecer, donde los primeros rayos del sol están incidiendo sobre las sierras cercanas y casas de Jerusalén.

El siguiente diorama que se puede ver y que también está renovado es las ‘Negaciones de San Pedro’, obra de Joan Romeo y Montserrat Santander, con figuras de Montserrat Ribes, únicas elaboradas a palillo (es decir, que han sido modelada como piezas únicas y no elaboradas en serie con un molde) de esta autora con esta temática. Es una escena nocturna, donde se ve al discípulo de Jesús siendo interpelado por una señora, mientras otros personajes que están cerca están cuchicheando sobre él. Completan la obra unos pastores reunidos al fondo y tampoco el gallo al que hace referencia el pasaje bíblico.

‘Flagelación’, con escenografía de Pere Batlle y figuras Josep Traité, es la tercera obra estrenada en la cuarta muestra de Escenas de la Pasión del Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina. En este caso presenta, dentro de un patio, a un Jesús de Nazaret exhausto, atado a un pilar, tras recibir los latigazos de los soldados. Está rodeado también de otros personajes; que, al igual que el resto, presentan las características propias de las figuras de este autor catalán, llenas de expresividad y ‘movimiento’.

Otra de las nuevas obras de esta exposición temática es ‘Jesús camino al Calvario’, con autoría de David López, empleando para ello figuras de la familia Heide. Recrea la salida de Jesús por una de las puertas de Jerusalén de camino al también conocido como monte Gólgota, con una cruz a cuestas, tránsito recreado por el autor con el cambio de los materiales empleados para elaborar el suelo. En la escena hay miembros del Sanedrín, soldados, mujeres desconsoladas, niños… figuras todas ellas que se pueden ver desde el centro del diorama, en el que también está presente a María, rota de dolor, a la que, para apreciarla, hay que moverse a la hora de observar la obra. Con ello, el autor hace referencia al dogma católico de la Inmaculada Concepción, dejando más visible a los demás personajes, dado que Jesús “vino a perdonar nuestros pecados”.

La quinta obra renovada es ‘Jesús Resucitado’, con una escenografía de Rubén Galindo, que recrea una tumba excavada en una cueva, donde se encuentra un sepulcro con parte de un sudario, mientras a la entrada de la cavidad, en la que se ve parte del paisaje está al figura de Jesús, obra José ángel Garcia.

Para esta Semana Santa, los dioramas que continúan, todos ellos, con figuras de Angela Tripi, son: la ‘Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén’, con escenografía de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo (Murcia); la ‘Santa Cena’, obra de José Manuel Coto y Roque Gallego; el ‘Lavatorio de pies’, creada por el grupo italiano ‘Stella Cometa’; ‘Oración de Jesús en el huerto’, también con una escena elaborada por Coto; ‘Jesús ante Pilato’, de Carlos Marcos; ‘Crucifixión’, elaborada por la Asociación Belenista Portuense ‘Angel Martínez’, y ‘Descendimiento’, con escenografía de Mauricio Yuste.

“Tras estos cinco cambios, el Museo Internacional de Arte Belenista irá renovando el resto hasta llegar a terminar todas las Escenas de la Pasión de Cristo”, ha comentado la vicepresidenta de la Fundación Díaz Caballero, Ana Caballero, quien invita a conocer esta muestra y el resto de las obras expuestas de este este espacio, que no sólo estará abierto durante la próxima Semana Santa, sino que lo hace durante todo el año.

Dioramas monumentales y más de un centenar de obras de arte belenista

Además de la docena de dioramas que se exponen dentro de la IV Muestra de Escenas de la Pasión, quienes visiten este espacio cultural podrán contemplar un centenar de obras, a lo largo del distribuidor central y 7 salas, con especial protagonismo para los Reyes Magos esta temporada

Entre la colección la colección expuesta hay dos belenes monumentales en la que también se recrean escenas bíblicas, caso del Monte Sacro, con imágenes representando desde la Creación con Adán y Eva hasta la Resurrección, o La Cueva, con ocho escenas que van desde la Anunciación hasta la infancia de Jesús de Nazaret en un taller de carpintería.

También se puede ver un belén monumental popular siciliano, en forma circular, que crea la vida en Palermo a comienzos del siglo XX y otro con una veintena de metros de largo en el que están representadas costumbres, tradiciones y monumentos y enclaves muy conocidos de las ocho provincias de Andalucía.

Ubicado en el Polígono Casería del Rey de Mollina, cercano a la autovía A-92, el Museo Internacional de Arte Belenista es el proyecto de la Fundación Díaz Caballero para la conservación y difusión del belenismo, tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de España y Bien de Interés Cultura con la tipología de Actividad de Interés Etnológico en Andalucía.

En este espacio cultural, inaugurado en 2017, también se puede ver, en una zona exterior una exposición con estancias de una casa andaluza rural de principios del siglo XX, así como diversas herramientas y aperos agrícolas.