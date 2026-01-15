El Museo Carmen Thyssen Málaga y el Cuarteto Lehmberg protagonizan un año más el ciclo ‘Música clásica en la Colección’

El Museo Carmen Thyssen Málaga vuelve a acoger en el Patio de Columnas el ciclo ‘Música clásica en la Colección’: una selecta propuesta de cuatro conciertos de cuerda que llevará a cabo el Cuarteto Lehmberg, siendo la primera de las citas el 7 de febrero. El Cuarteto Lehmberg se compone de Laura Ramírez (violonchelo), Adriana Pulido (viola), Violeta Peláez (violín) y Bárbara Bergillos (violín).

El ciclo contará con un repertorio que, como es costumbre, establecerá un diálogo con la Colección del Museo. Además, el programa también servirá para homenajear al músico gaditano Manuel de Falla en el 150º aniversario de su nacimiento, así como al género de la zarzuela, con la interpretación en el último de los conciertos de los libretos ‘La Gran Vía’ y ‘Agua, azucarillos y aguardiente’.

La primera de las citas tendrá lugar el sábado 7 de febrero, con un repertorio formado por el Concierto n.º 1 ‘From my life’, del compositor checo Bedrich Smetana, y el Concierto n.º 8 en Mi mayor, del madrileño Conrado del Campo.

Los siguientes conciertos tendrán lugar en los sábados 25 de abril, 3 de octubre y 14 de noviembre. Los repertorios para esos días serán:

Sábado 25 de abril: Cuarteto en Fa Mayor (Ravel) y Cuarteto n.º 3 en Mi menor (Tomás Bretón)

Sábado 3 de octubre: Danza del Molinero -adaptación para cuarteto de cuerdas- (Manuel de Falla) y Quinteto n.º 4 en Re mayor G 448 (Luigi Boccherini) y Cuarteto n.º 3 op. 67 (Brahms). El concierto contará con la colaboración a la guitarra de Javier Moreno

Sábado 14 de noviembre: zarzuelas para cuarteto de cuerda -arreglos de Luis Llácer- ‘La Gran Vía’ (Federico Chueca y Joaquín Valverde) y ‘Agua, azucarillos y aguardiente’ (Federico Chueca). En este concierto se contará con la voz de Diego Morales.

El precio de cada uno de los conciertos es variable en función de la zona del patio elegida: 14 euros si se escoge una plaza en la Zona Balcón; 16 euros si se opta por la Zona B y 18 euros si es la Zona A la elegida. Además, los Amigos del Museo tienen acceso a la Zona B al precio de 14 euros.

Para asistir a los cuatro conciertos, existe la posibilidad de adquirir un bono en la Zona A al precio de 56 euros. Las entradas pueden adquirirse en la web del Museo a través de este enlace: https://carmenthyssenmalaga.org/actividad/musica-clasica-coleccion-2026.