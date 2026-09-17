MUNDO SUMO llega a Málaga: Ignacio Cavero transforma el sumo japonés en un universo neopop contemporáneo

MUNDO SUMO no plantea el sumo simplemente como deporte. Cavero extrae al luchador de su entorno tradicional y lo introduce en escenarios inesperados, occidentales y en ocasiones surrealistas. Playas, ciudades, embarcaciones, monumentos y referencias de la cultura popular se convierten en escenarios donde tradición japonesa, estética pop y lenguaje manga empiezan a convivir.

Este planteamiento ya ha llamado la atención de medios españoles. En junio de 2025, La Iberia entrevistó a Cavero después de su exposición en la Sala Antoñete de Las Ventas, destacando la combinación entre cultura pop, Japón y el universo taurino dentro de su obra.

En junio de 2026, el escritor Antonio Sánchez dedicó al proyecto el artículo “Ignacio Cavero; El coloso en territorio hostil”, describiendo MUNDO SUMO como una mitología neopop en la que el cuerpo tradicional japonés entra en diálogo con símbolos y escenarios occidentales.

Detrás de MUNDO SUMO hay también una trayectoria poco convencional.

Ignacio Cavero es un artista español afincado en Madrid, formado en Savannah College of Art and Design, en Estados Unidos. Antes de concentrarse plenamente en su obra artística, desarrolló durante décadas una carrera internacional en diseño gráfico, dirección de arte, dirección creativa y publicidad en Norteamérica y España. Su experiencia internacional, sus años entre Estados Unidos y México y sus viajes por Asia forman parte del contexto cultural del que surge MUNDO SUMO.

NO AI. DIBUJADO A MANO.

Uno de los elementos centrales del trabajo de Cavero es precisamente su proceso. Aunque las ilustraciones se producen digitalmente, cada obra es dibujada manualmente con lápiz óptico y software profesional de ilustración. No utiliza inteligencia artificial en ninguna fase del proceso creativo. Cada pieza parte de una idea, investigación, estudio anatómico, referencias visuales, dibujo, composición y desarrollo del color. El artista sitúa el tiempo medio de ejecución alrededor de las 25 horas por obra. Ese contraste entre una superficie contemporánea y digital y un proceso profundamente manual constituye una parte importante de MUNDO SUMO.

DE LA ILUSTRACIÓN A LA ESCULTURA

El proyecto también ha evolucionado hacia la escultura. Cavero lleva sus personajes desde el dibujo y el modelado tridimensional hasta piezas físicas producidas en resina y acabadas mediante procesos de pulido y tratamientos inspirados en superficies como el cromo, el esmalte y la porcelana. De esta forma, el universo visual deja de existir únicamente en la imagen y adquiere presencia física dentro del espacio expositivo.

UNA NOCHE DE ARTE EN MÁLAGA

La inauguración del viernes está planteada como una velada social alrededor del arte y del propio artista. Los visitantes podrán conocer personalmente a Ignacio Cavero, descubrir por primera vez la exposición completa en Málaga y disfrutar de una noche con arte, música y entretenimiento en vivo. Durante la velada también se celebrará un sorteo gratuito entre los participantes. Uno de los asistentes tendrá la oportunidad de ganar una obra artística personalizada creada especialmente por Ignacio Cavero. Hacia el final de la noche, The Fusion Art Gallery ofrecerá además un pequeño encuentro con snacks y comida para coleccionistas e invitados, creando un espacio más relajado para conversar con el artista y conocer las obras con mayor profundidad.

THE GOLDEN DOT

La exposición se presenta además dentro de la filosofía que The Fusion Art Gallery está desarrollando desde Málaga. En 2026 la galería creó The Golden Dot, una iniciativa nacida para reconocer algo sencillo que muchas veces se pierde en el mercado del arte: la respuesta humana real frente a una obra.La idea pone el foco en la presencia, la emoción y la conexión honesta por encima del ruido, la jerarquía o la mera validación comercial. Forma parte de la misión de The Fusion Art Gallery de construir una relación más directa y humana entre artistas, público y coleccionistas.

MUNDO SUMO encaja especialmente bien dentro de esa idea. La obra de Cavero busca provocar una reacción inmediata: sorpresa, curiosidad, humor, extrañeza o simplemente una sonrisa.

MUNDO SUMO

Ignacio Cavero

Exposición: 18 de septiembre al 5 de octubre de 2026

INAUGURACIÓN

Viernes 18 de septiembre

18:30 a 21:30

The Fusion Art Gallery

C. Malpica 9

29002 Málaga

Entrada gratuita.