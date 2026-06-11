Moclinejo celebra el próximo 13 de junio la VI Cena Benéfica de UPRA Málaga en favor de los animales rescatados

El evento contará con la presencia y colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Moclinejo y del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, instituciones que respaldan una iniciativa que, edición tras edición, se ha convertido en una referencia solidaria dentro de la comarca de la Axarquía.

A lo largo de estos años, UPRA Málaga ha conseguido más de mil adopciones responsables, ofreciendo una segunda oportunidad a cientos de animales abandonados o en situación de vulnerabilidad. Además, la asociación desarrolla importantes programas sociales de sensibilización y concienciación ciudadana, proyectos de terapia asistida con animales, adopciones internacionales y acciones educativas dirigidas a promover el bienestar animal y la tenencia responsable.

La labor de la entidad ha trascendido el ámbito provincial gracias a su participación en programas de televisión de gran repercusión nacional, como Dog House y diversos espacios protagonizados por Jesús Calleja, contribuyendo a difundir la importancia de la adopción y el respeto hacia los animales.

La cena contará además con la actuación del grupo Dynamics, que pondrá la nota musical a la velada y contribuirá a crear un ambiente de convivencia y solidaridad entre los asistentes, sumándose así a una jornada dedicada al compromiso con la protección y el bienestar animal.

La organización invita a todos los vecinos de la Axarquía, así como a personas comprometidas con la protección animal de toda la provincia, a participar en esta jornada de convivencia y solidaridad. El precio del cubierto será de 35 euros por persona, destinándose los fondos recaudados a los programas de rescate, atención veterinaria, acogida y adopción que desarrolla la asociación.

Para aquellas personas que no puedan asistir al evento, la organización ha habilitado una Fila 0, mediante la cual podrán realizar sus aportaciones solidarias a través de la cuenta oficial de la asociación o mediante Bizum al número 681 286 742.

Desde UPRA Málaga agradecen el apoyo de instituciones, empresas colaboradoras y ciudadanía, destacando que cada aportación contribuye directamente a salvar vidas y a seguir construyendo una sociedad más comprometida con el bienestar animal.

DATOS DEL EVENTO

· Evento: VI Cena Benéfica UPRA Málaga

· Fecha: 13 de junio de 2026

· Hora: 20:00 horas

· Lugar: Restaurante Reyes, Moclinejo

· Precio: 35 euros por persona

· Actuación musical: Grupo Dynamics

· Fila 0 y Bizum solidario: 681 286 742

UPRA Málaga invita a toda la ciudadanía de la Axarquía y de la provincia de Málaga a sumarse a esta iniciativa solidaria, ya sea asistiendo a la cena o colaborando a través de la Fila 0. Cada aportación ayuda a seguir rescatando, protegiendo y ofreciendo una segunda oportunidad a los animales que más lo necesitan.

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