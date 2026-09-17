GASTRONOMÍA

Un menú semanal, tapeíto a medida los ‘findes’ y un gran homenaje al arroz

Un menú semanal, tapeíto a medida los ‘findes’ y un gran homenaje al arroz: así anima el mes de septiembre Mar de Sazzon: pocos sitios tan especiales para hacerlo como Laguna Beach, el gran hub de ocio, gastronomía y bienestar de la Costa del Sol. Situado en Playa Padrón (Estepona), entre Marbella y Sotogrande, su restaurante más sibarita y sureño, Mar de Sazzon, anima septiembre con tres gozosas (y deliciosas) novedades para aprovechar y exprimir al máximo septiembre.

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastro
Un menú semanal, tapeíto a medida los ‘findes’ y un gran homenaje al arroz | www.ondacero.es

Y la propuesta pasa por un menú semanal exquisito, otra opción de tapeo con varias opciones de maridaje y un delicioso menú para celebrar, con el mejor arroz, el Día Internacional de la Paella el próximo 20 de septiembre.

Una de las novedades de Mar de Sazzon es su menú semanal. Disponible de lunes a jueves, de 13:00 a 15:00 horas, es la opción ideal para disfrutar de su cocina de producto con una fórmula ágil y deliciosa. Por 29 euros por persona, incluye dos bebidas y permite elegir entre tres entrantes y dos principales, así como un postre. El menú cambiará de composición cada semana para ofrecer el mejor almuerzo frente al Mediterráneo con lo más escogido de la lonja, la huerta y el campo andaluz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid