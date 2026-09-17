Un menú semanal, tapeíto a medida los ‘findes’ y un gran homenaje al arroz

Y la propuesta pasa por un menú semanal exquisito, otra opción de tapeo con varias opciones de maridaje y un delicioso menú para celebrar, con el mejor arroz, el Día Internacional de la Paella el próximo 20 de septiembre.

Una de las novedades de Mar de Sazzon es su menú semanal. Disponible de lunes a jueves, de 13:00 a 15:00 horas, es la opción ideal para disfrutar de su cocina de producto con una fórmula ágil y deliciosa. Por 29 euros por persona, incluye dos bebidas y permite elegir entre tres entrantes y dos principales, así como un postre. El menú cambiará de composición cada semana para ofrecer el mejor almuerzo frente al Mediterráneo con lo más escogido de la lonja, la huerta y el campo andaluz.