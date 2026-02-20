Más de 550 escolares participarán en los torneos de fútbol y baloncesto de Semana Blanca que organiza la Diputación. El Torneo de Fútbol será los días 23 y 24 de febrero en Cuevas del Becerro, y el Torneo de Baloncesto tendrá lugar el 22 de febrero en Cártama.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas; el concejal de Deportes de Cártama, Juan Antonio Vargas; el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Fútbol, José González Carmona, e Inés Aurioles en representación de la Delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto.

El diputado ha recordado que estos torneos de Semana Blanca se enmarcan en las Ligas Educativas de Fútbol y Baloncesto que la Diputación organiza para que los alumnos de las escuelas deportivas municipales, que entrenan de lunes a viernes, tengan la posibilidad de seguir practicando deporte los fines de semana y de entrar en contacto con la competición en un formato de liga educativa. “El objetivo es educar en los valores que representa el deporte, como el esfuerzo, el compañerismo y la capacidad de superación”, ha explicado Rosas. Además del Torneo de Semana Blanca, se celebra cada año el Torneo Solidario de Navidad.

El Torneo de Fútbol, que se celebrará los días 23 y 24 de febrero en Cuevas del Becerro, reunirá a 10 equipos de fútbol 7 de categoría Benjamín, otros 10 de categoría Infantil, y 8 equipos de fútbol sala Alevín, procedentes de 14 municipios: Alameda, Almogía, Antequera, Arriate, Cañete la Real, Campillos, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Frigiliana, Humilladero, Igualeja, Sierra de Yeguas, Teba y Villanueva de Tapia. En total, serán 340 jóvenes deportistas los que se darán cita en Cuevas del Becerro.

Por su parte, 210 deportistas de Archidona, Campillos, Cártama, Colmenar, Humilladero, Mollina y Villanueva de Algaidas se congregarán en Cártama el 22 de febrero para participar en el Torneo de Baloncesto. Competirán 16 equipos: cinco de categoría Benjamín, cuatro de Alevín, cuatro de Infantil y tres de Cadete.