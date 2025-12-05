MUSICA

Maruja Limón, Sofía Cristo y Claudia León pondrán el broche de oro a la quinta edición del Fulanita Fest de Fuengirola

El Fulanita Fest de Fuengirola se confirma, en su quinta edición, como el bastión inexpugnable de la visibilidad lésbica y el talento femenino más relevante de Europa. Lejos de ser una verbena estival, este encuentro de militancia social y excelencia artística, cuyas actividades culturales comienzan la semana del 25 de mayo, ha logrado juntar el sábado 30 de mayo a los arquitectos del electropop español, Fangoria, con la vanguardia sonora de Chanel.

La organización subraya que aún quedan grandes artistas por confirmar para este día estelar. El festival pondrá el broche de oro el domingo 31 de mayo con la Fiesta Brunch de Clausura en el Castillo Sohail, acogiendo el directo vitalista de Maruja Limón junto a la veteranía de Sofía Cristo y la propuesta Afro house de Claudia León, demostrando que la música, cuando se empuña con coraje, sigue siendo un arma formidable.El compromiso social del Fulanita Fest se materializa en gestos como la creación del espacio «Fulanita Fest en Familia», un área de juegos seguro e inclusivo para las familias diversas. Este festival se alza como una cita necesaria; no es una verbena, sino un bastión inexpugnable que demuestra que la música, cuando se empuña con inteligencia y coraje, es un arma formidable.

