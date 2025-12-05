Maruja Limón, Sofía Cristo y Claudia León pondrán el broche de oro a la quinta edición del Fulanita Fest de Fuengirola

La organización subraya que aún quedan grandes artistas por confirmar para este día estelar. El festival pondrá el broche de oro el domingo 31 de mayo con la Fiesta Brunch de Clausura en el Castillo Sohail, acogiendo el directo vitalista de Maruja Limón junto a la veteranía de Sofía Cristo y la propuesta Afro house de Claudia León, demostrando que la música, cuando se empuña con coraje, sigue siendo un arma formidable.El compromiso social del Fulanita Fest se materializa en gestos como la creación del espacio «Fulanita Fest en Familia», un área de juegos seguro e inclusivo para las familias diversas. Este festival se alza como una cita necesaria; no es una verbena, sino un bastión inexpugnable que demuestra que la música, cuando se empuña con inteligencia y coraje, es un arma formidable.