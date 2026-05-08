Manuel Hurtado Marjalizo firma su úlima novela "El secreto de Matías Zimmermann" en la feria del libro

El último secreto de Matías Zimmermann es una novela de dobles identidades y giros inesperados que, a un ritmo trepidante, lleva al lector de Madrid a París, Berlín o Málaga y de la Primera Guerra Mundial en Europa a la España de los años cincuenta.

En los albores de la Primera Guerra Mundial, Fabián Aguilera, un joven de vida disoluta que quiere abandonar Madrid, ve en la plaza que hay que cubrir en el Consulado de París, una oportunidad para cumplir sus sueños. Pero su traslado no tiene nada de casual y, tan pronto llega a la capital francesa, se ve envuelto en un plan urdido por los países aliados para tener acceso a los planes del káiser Guillermo.

Muchos años más tarde, el moribundo Matías Zimmerman contrata al expolicía Federico Andrade para que encuentre a una vieja conocida de la que tan solo guarda una antigua foto frente a la puerta de Brandeburgo. A cambio, Zimmermann le desvelará un secreto que jamás hubiera podido imaginar.