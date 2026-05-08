Este viernes

Manuel Hurtado Marjalizo firma su úlima novela "El secreto de Matías Zimmermann" en la feria del libro

El escritor Manuel Hurtado Marjalizo firma en la Feria del Libro de Málaga 2026 su última novela, El último secreto de Matías Zimmermann, mañana viernes 8 de mayo, de 19.00 a 21.00 horas, en la caseta de la Librería Proteo del Paseo del Parque (nº 47-48).

Isabel Naranjo

Malaga |

Zimmermann
Manuel Hurtado Marjalizo firma su úlima novela "El secreto de Matías Zimmermann" en la feria del libro | www.ondacero.es

El último secreto de Matías Zimmermann es una novela de dobles identidades y giros inesperados que, a un ritmo trepidante, lleva al lector de Madrid a París, Berlín o Málaga y de la Primera Guerra Mundial en Europa a la España de los años cincuenta.

En los albores de la Primera Guerra Mundial, Fabián Aguilera, un joven de vida disoluta que quiere abandonar Madrid, ve en la plaza que hay que cubrir en el Consulado de París, una oportunidad para cumplir sus sueños. Pero su traslado no tiene nada de casual y, tan pronto llega a la capital francesa, se ve envuelto en un plan urdido por los países aliados para tener acceso a los planes del káiser Guillermo.

Muchos años más tarde, el moribundo Matías Zimmerman contrata al expolicía Federico Andrade para que encuentre a una vieja conocida de la que tan solo guarda una antigua foto frente a la puerta de Brandeburgo. A cambio, Zimmermann le desvelará un secreto que jamás hubiera podido imaginar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer