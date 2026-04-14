Málaga reunirá a más de 300 expertos y empresas en el II Congreso foRHum para abordar el impacto de la IA en el futuro del trabajo

Málaga acogerá los próximos 23 y 24 de abril de 2026 el II Congreso foRHum, una cita que volverá a reunir a profesionales, empresas y expertos para analizar cómo la inteligencia artificial y la transformación tecnológica están redefiniendo la gestión de personas y el futuro del trabajo. El encuentro se celebrará en SOHRLIN bajo el lema “Conectando personas, tecnología y propósito”.

En su segunda edición, foRHum se consolida como un espacio de encuentro para debatir sobre los grandes cambios que ya están impactando en las organizaciones. A lo largo de dos jornadas, el congreso abordará cuestiones como la aplicación real de la inteligencia artificial, los nuevos liderazgos, la evolución del talento, la transformación cultural y los retos que plantea un entorno empresarial cada vez más vinculado a la innovación y la tecnología.

El congreso está dirigido a directivos, responsables de recursos humanos, representantes del tejido empresarial y profesionales vinculados a la estrategia, la digitalización y la evolución de las organizaciones. La propuesta de foRHum parte de una idea clara: integrar la tecnología en la empresa sin perder de vista a las personas, la cultura y el propósito.

El cartel de esta edición contará con voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico y divulgativo. Entre los perfiles confirmados figuran Jon Hernández, divulgador de IA; Cristina Aranda, consultora de IA; Mamen Blanco, Experta en IA aplicada a RRHH; Genís Roca, especialista en desarrollo de negocio y cultura digital; y Toni Gimeno, consultor y formador de Inbound Recruiting.

La celebración de este congreso refuerza además el papel de Málaga como escenario para el debate en torno a la innovación, la empresa y el talento. La primera edición de foRHum reunió a 665 congresistas y estuvo acompañada de una amplia activación de comunicación, con rueda de prensa, presencia exterior, difusión en medios, redes sociales y página web propia.

Con esta nueva edición, foRHum refuerza su papel como punto de encuentro para quienes están liderando la transformación de las organizaciones y buscan respuestas prácticas a los desafíos del presente y del futuro del trabajo.