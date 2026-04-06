Entrevista con María José Prados, responsable de Empleo en CCOO

Málaga reduce el paro en marzo en 1.863 personas y crea más de 14.000 empleos

El número total de desempleados se sitúa en 108.567 personas, el nivel más bajo para este mes desde hace dieciocho años; en comparación con el mismo periodo del año anterior, el paro ha descendido en 11.764 personas, manteniendo una tendencia de mejora sostenida en la provincia.

Isabel Naranjo

Malaga |

El comportamiento del mercado laboral en el tercer mes de año se achaca, en gran medida, al dinamismo del sector servicios. La hostelería, el comercio, el transporte y las actividades vinculadas al ocio concentran la mayor parte de la contratación en un mes clave para el arranque de la campaña turística.

Por sectores, el descenso del paro ha sido especialmente significativo en los servicios, con 1.481 desempleados menos. También se registran caídas en la construcción (-436), la industria (-257) y la agricultura (-35). En cambio, el colectivo sin empleo anterior aumentó en 229 personas.

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