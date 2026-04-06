Málaga reduce el paro en marzo en 1.863 personas y crea más de 14.000 empleos

El comportamiento del mercado laboral en el tercer mes de año se achaca, en gran medida, al dinamismo del sector servicios. La hostelería, el comercio, el transporte y las actividades vinculadas al ocio concentran la mayor parte de la contratación en un mes clave para el arranque de la campaña turística.

Por sectores, el descenso del paro ha sido especialmente significativo en los servicios, con 1.481 desempleados menos. También se registran caídas en la construcción (-436), la industria (-257) y la agricultura (-35). En cambio, el colectivo sin empleo anterior aumentó en 229 personas.