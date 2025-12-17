Málaga, una de las provincias más emprendedoras de España: la historia del malagueño que lidera el CBD

ProfesorCBD, el e-commerce de referencia en España en productos de cannabidiol (CBD) para el bienestar

En 2018, cuando la mayoría de empresas en España aún dudaban en apostar por el CBD, nació ProfesorCBD. Lo hizo con la valentía de un e-commerce pequeño que quería demostrar que el cannabidiol podía ser algo más que un tabú: podía ser bienestar, ciencia y confianza.

El camino no ha sido fácil. Mientras el 64 % de las empresas del sector se quedaban en el camino, ProfesorCBD sobrevivía a una crisis de financiación, a la incertidumbre legal y a los cambios de mercado. Lo consiguió con un propósito claro: llevar el CBD a la vida cotidiana desde la transparencia y la innovación.

Hoy, ese proyecto inicial se ha convertido en la compañía nº1 del sector en España, con 111.000 clientes, más de 70 productos propios y presencia en 13 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Portugal, además de más de 200 puntos de venta B2B.

Su tasa de conversión en e-commerce triplica la media española y en 2025 prevé alcanzar los 1,2 millones de euros de facturación, doblando las cifras del año anterior.

Tras superar un proceso de reestructuración en 2023, ProfesorCBD ha entrado en EBITDA positivo y ha lanzado su división biotecnológica, Bioteacher, para preparar el salto al futuro mercado del cannabis medicinal.

Más allá de los números, ProfesorCBD representa una nueva forma de entender el bienestar: los cuidados de siempre con la ciencia de ahora.