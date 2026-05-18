Málaga se convierte en el epicentro de la innovación social con el proyecto europeo “BeyondWheels”

El encuentro, coordinado por la empresa malagueña CARPOACE EUROPE, que cuenta con sede en BIC Euronova, ha reunido a partners estratégicos de Italia y Macedonia del Norte para definir las claves de una nueva metodología de inclusión laboral.

Bajo el título “BeyondWheels: Método para ayudar a las personas con discapacidades locomotoras a desarrollar proyectos de empleabilidad acordes con sus aspiraciones y potencial personales”, el proyecto propone un enfoque disruptivo: situar los deseos y capacidades del individuo en el centro de su desarrollo profesional.

Tres jornadas de cooperación transnacional

Durante tres sesiones de trabajo intensivo, los socios del consorcio —SOLIS SRLS (Italia) y Poraka Nova (Macedonia del Norte)— han colaborado estrechamente con el equipo de CARPOACE EUROPE en el diseño final del método.

Durante el workshop se ha trabajado en la validación metodológica, perfeccionando la estructura de la BW Method Guide y de la plataforma educativa online, herramientas que serán fundamentales para la formación de técnicos y beneficiarios. También ha sido objeto de trabajo la capacitación técnica, los socios recibieron formación en el uso de tecnologías de apoyo y herramientas digitales específicas para mejorar la autonomía y participación de personas con discapacidad motora. Además, se han establecido las bases de las próximas fases críticas del proyecto: el Training of Trainers (ToT) y las sesiones de Training & Coaching para los beneficiarios finales.

Respaldo de BIC Euronova

El evento internacional ha contado con la participación de Sandra García Torres, Head of International Projects de BIC Euronova, quien dio la bienvenida a las delegaciones internacionales. García destacó la relevancia de BeyondWheels no solo por su impacto social, sino por su perfecta alineación con las iniciativas de inclusión e innovación social que BIC Euronova promueve activamente en el ecosistema tecnológico de Málaga y a nivel internacional, tales como el desarrollo de pilotos de movilidad en el marco del proyecto europeo SME4 SMARTCITIES

“El entorno del Malaga TechPark es ideal para este tipo de colaboraciones internacionales, donde la tecnología se pone al servicio de la innovación social para generar un cambio real en la sociedad”, señalaron desde la coordinación del proyecto.

Sobre el proyecto BeyondWheels

BeyondWheels nace de la necesidad de ofrecer alternativas reales y personalizadas de empleo a personas con discapacidad motora. A través de la fusión de coaching, análisis estratégico y herramientas digitales, el proyecto busca empoderar a los adultos para que sus trayectorias profesionales no dependan de sus limitaciones físicas, sino de su talento y visión personal.