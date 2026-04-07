Málaga, ciudad anfitriona de los European Digital Mindset Awards 2026

Los galardones, que este año llegan a su décima edición, revelarán los mejores casos de cómo las soluciones digitales logran mejorar la competitividad de empresas y administraciones. Asimismo, destacarán el impacto que tienen en la transformación de modelos de negocio, en la descarbonización y en el mundo de la comunicación.

Los interesados en participar en los European Digital Mindset Awards 2026 pueden enviar su candidatura hasta el próximo 8 de mayo, en las siguientes categorías:

· Premio a la Mejor Empresa de Transformación Digital: reconoce a la organización que ha impulsado un cambio significativo liderado por la tecnología para incrementar su rendimiento y competitividad.

· Premio al Mejor Trabajo Periodístico por su Inspiración e Influencia: distingue el proyecto en medios de comunicación o redes sociales que exponga de modo ejemplar el impacto de las tecnologías exponenciales en la sociedad, una industria o una empresa concretas.

· Premio a la Mejor Campaña de Marketing: premia a la iniciativa que haya obtenido resultados exitosos combinando herramientas de marketing, plataformas y canales digitales.

· Premio a la Aceleradora Digital del Sector Público: pone de relieve la propuesta más diferencial en el sector público que aprovecha las tecnologías a fin de mejorar la prestación de servicios y la participación ciudadana.

· Premio al Mejor Proyecto Digital Orientado a la Sostenibilidad: valora la iniciativa corporativa o emprendedora en ESG que utilice tecnologías para promover prácticas sostenibles, fomentar la transparencia y maximizar el impacto ambiental, social y de gobernanza.

· Premio a la Startup Digital Más Disruptiva: resalta la empresa emergente con una solución digital que haya ayudado a impulsar un sector y que tenga un modelo de negocio que sea escalable en los próximos años.

Los European Digital Mindset Awards 2026 están orientados a empresas, universidades, proveedores, ejecutivos, escuelas de negocios, académicos, investigadores, analistas, periodistas, startups, aceleradoras, parques científicos y tecnológicos y centros de innovación de todo el mundo, cuyo objetivo sea el de fomentar algún tipo de avance en relación con la digitalización. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el día 10 de junio, en el marco de DES 2026, en una ceremonia exclusiva.

En su anterior edición, los premios destacaron las buenas prácticas en materia tecnológica de organizaciones como la farmacéutica GSK, la revista de Fundación Telefónica, Telos; la agencia creativa y estratégica, Flecher.co; la Diputación Provincial de Málaga; la compañía dedicada a la arquitectura y urbanismo regenerativo, Biotonomy; y la startup de desarrollo de agentes de IA, CloneByMe