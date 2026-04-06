Las jornadas del chivo malagueño de Asador Don Joaquín reúnen en abril a destacados cocineros

La iniciativa, nace con el objetivo de reivindicar el chivo malagueño como producto de territorio, estrechamente ligado a la tradición culinaria malagueña, al paisaje y al trabajo de quienes mantienen vivo un modelo de producción arraigado a la provincia.

Durante estas jornadas, varios chefs de referencia participarán con propuestas, elaboraciones y acciones que pondrán en valor las posibilidades gastronómicas del chivo desde distintas miradas, técnicas y sensibilidades culinarias. Entre los nombres previstos para esta edición se encuentran Paco García, Mauricio Giovannini, Miguel Palma, Diego del Río y Nicolás Somoza.

Más allá de su dimensión gastronómica, las Jornadas del Chivo malagueño buscan también visibilizar la importancia del producto local y del sector primario dentro de la identidad culinaria malagueña, reforzando la conexión entre cocina, productores y territorio.

En un momento en el que el origen, la trazabilidad y la autenticidad ocupan un lugar central en el discurso gastronómico, esta cita propone volver la mirada hacia un ingrediente profundamente ligado a la memoria y al presente de la cocina de Málaga.