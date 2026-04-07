Málaga cerró el mes de marzo de 2026 con alrededor de 2.000 matriculaciones más que en marzo del pasado año

A cierre del mes de marzo de 2026, según los datos de la Asociación Malagueña de Automoción, las matriculaciones de Turismos y 4x4 a particulares respecto al mismo periodo del año pasado, han sufrido un incremento de un 36.41%. En el mercado total de Turismos y 4x4 con respecto al mismo periodo del año pasado, las matriculaciones han experimentado también un incremento del 17.54%, reflejando aquí también las ventas a empresas y automatriculaciones del sector.

Ya en cuanto a los vehículos industriales el pasado mes de Marzo ha reflejado un aumento del 2.09% con respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que respecta al total de Turismos+4x4 Rent-a-Car, en Marzo las matriculaciones han sufrido un importante incremento de un 128.12% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado total de turismos y 4x4, las matriculaciones se han visto incrementadas en un 35.08%. En este caso se incluyen también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos.

En lo que respecta a vehículos eléctricos, en Marzo las matrículas han sufrido un incremento del 20.07% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con respecto a la comparativa en el acumulado anual, el mercado de turismos y 4x4 particulares ha experimentado un incremento del 22.24%.

El mercado de turismos y 4x4 total, con respecto a la comparativa en el acumulado anual, también ha crecido un 14.77%, con respecto al año anterior. En el mercado total de vehículos industriales, en su acumulado, las matriculaciones han finalizado Marzo con un incremento del 6.28%. En el acumulado del canal que respecta a Turismos+4x4 Rent-a-Car, la cifra es positiva produciéndose un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 85.04%. En el mercado total de turismos y 4x4, se ha registrado un incremento del 23.14%. En este caso incluimos también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos.

En lo que respecta a vehículos eléctricos, en el acumulado anual se ha sufrido un incremento con respecto al año anterior del 36.35%.

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