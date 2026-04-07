Movilidad

Málaga cerró el mes de marzo de 2026 con alrededor de 2.000 matriculaciones más que en marzo del pasado año

La Costa del Sol alcanza ya una cifra de matriculaciones acumuladas este año superior a las 23.000

Redacción

Málaga |

Málaga cerró el mes de marzo de 2026 con alrededor de 2.000 matriculaciones más que en marzo del pasado año
Málaga cerró el mes de marzo de 2026 con alrededor de 2.000 matriculaciones más que en marzo del pasado año | Asociación Malagueña de Automoción

A cierre del mes de marzo de 2026, según los datos de la Asociación Malagueña de Automoción, las matriculaciones de Turismos y 4x4 a particulares respecto al mismo periodo del año pasado, han sufrido un incremento de un 36.41%. En el mercado total de Turismos y 4x4 con respecto al mismo periodo del año pasado, las matriculaciones han experimentado también un incremento del 17.54%, reflejando aquí también las ventas a empresas y automatriculaciones del sector.

Ya en cuanto a los vehículos industriales el pasado mes de Marzo ha reflejado un aumento del 2.09% con respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que respecta al total de Turismos+4x4 Rent-a-Car, en Marzo las matriculaciones han sufrido un importante incremento de un 128.12% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado total de turismos y 4x4, las matriculaciones se han visto incrementadas en un 35.08%. En este caso se incluyen también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos.

En lo que respecta a vehículos eléctricos, en Marzo las matrículas han sufrido un incremento del 20.07% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con respecto a la comparativa en el acumulado anual, el mercado de turismos y 4x4 particulares ha experimentado un incremento del 22.24%.

El mercado de turismos y 4x4 total, con respecto a la comparativa en el acumulado anual, también ha crecido un 14.77%, con respecto al año anterior. En el mercado total de vehículos industriales, en su acumulado, las matriculaciones han finalizado Marzo con un incremento del 6.28%. En el acumulado del canal que respecta a Turismos+4x4 Rent-a-Car, la cifra es positiva produciéndose un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 85.04%. En el mercado total de turismos y 4x4, se ha registrado un incremento del 23.14%. En este caso incluimos también las matriculaciones a empresas de alquiler de vehículos.

En lo que respecta a vehículos eléctricos, en el acumulado anual se ha sufrido un incremento con respecto al año anterior del 36.35%.

Ante los retos que plantea el 2026 —incertidumbre de los mercados, costes de combustible y la transición al vehículo eléctrico—, los concesionarios y talleres asociados a AMA-ASOMAUTO mantienen su firme exigencia de ayudas directas a las Administraciones para salvaguardar el empleo. Como respuesta se celebrará la FERIA VIRTUAL - SALÓN MOTOR MÁLAGA 2026. A través de la web www.salonmotormalaga.com los usuarios pueden completar un sencillo formulario con sus preferencias y nuestros asesores contactarán directamente con ellos para ofrecerles la mejor oferta personalizada del mercado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer