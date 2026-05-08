SOLIDARIDAD

Málaga acoge la IV Carrera Solidaria nocturna a beneficio de Fundación Olivares

La ciudad de Málaga celebrará el próximo sábado 13 de junio la IV Carrera Solidaria nocturna Banco Mediolanum a favor de Fundación Olivares, consolidada ya como uno de los eventos solidarios de referencia en la ciudad.

Isabel Naranjo

Malaga |

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Málaga acoge la IV Carrera Solidaria nocturna a beneficio de Fundación Olivares | www.ondacero.es

Organizada por Fundación Olivares, entidad que desde 2010 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y otras patologías crónicas graves, la carrera se ha convertido en el buque insignia de la organización.

El evento comenzará con una carrera infantil y continuará con dos recorridos para adultos de 5 y 10 kilómetros. La salida tendrá lugar en el Palmeral de las Sorpresas. Las inscripciones ya están abiertas hasta completar aforo en:

https://carrerasolidaria.fundacionolivares.org/

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