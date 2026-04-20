Lynk & Co amplía su presencia en Andalucía con la apertura de su primer concesionario en Málaga junto a Vypsa

Lynk & Co, la innovadora marca global de movilidad, continúa avanzando en su plan de expansión en España con la apertura de su primer concesionario en Málaga, en colaboración con Vypsa. Este nuevo espacio representa un paso estratégico para reforzar la presencia de la marca en Andalucía, donde ya cuenta con tres puntos de venta, y mejorar la accesibilidad para sus clientes.

Ubicado en Calle Horacio Quiroga, 27, el nuevo concesionario ha sido diseñado para ofrecer una experiencia alineada con el posicionamiento innovador de Lynk & Co, es decir, moderna, accesible y centrada en el cliente. En este espacio, los visitantes podrán descubrir la gama de vehículos electrificados de la marca y acceder a servicios personalizados, incluyendo la posibilidad de solicitar pruebas de conducción a través de su web oficial.

El acto de inauguración contó con la presencia de destacados representantes de Lynk & Co, entre ellos Nicolas Lopez, CEO de Lynk & Co International; David Green, Head of Strategy and Product; Mathieu Spencer, Chief Marketing Officer; Keith Schäfer, Vicepresidente of Commercial Operations; Luis Fernando Peña Bernal, Network Manager; y Fernando González Huete, director Comercial en España. Por parte del concesionario, la apertura estuvo liderada por Francisco Javier López García, gerente de Vypsa, quien destacó la importancia de este nuevo punto de venta para acercar la marca a los clientes locales. Además, también estuvieron presentes Antonio Luis Pérez-Serrano y Alfredo Zafra, ambos Consejeros Delegados de Vypsa; y Javier Mohino, Director de postventa.

Asimismo, este concesionario en Málaga se suma al ya existente en Córdoba, ubicado en la calle Esteban de Cabrera, 7, también en colaboración con Vypsa. Esta doble presencia consolida su papel como socio clave en el desarrollo de Lynk & Co en Andalucía.

La apertura de Málaga se enmarca dentro del plan de expansión de Lynk & Co en Europa, impulsado por la reciente colaboración con Volvo. Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la red comercial de la marca y acercar su propuesta de movilidad innovadora a un mayor número de clientes en mercados estratégicos.

España se posiciona actualmente como el mercado con mayor desarrollo comercial de Lynk & Co en Europa. La marca cuenta con 35 concesionarios firmados, 30 puntos de venta activos y 63 talleres autorizados en el país.