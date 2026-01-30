EMPRESAS

Lidl amplía su presencia en Málaga con la apertura de su décima tienda en la capital tras invertir 3,6 M€

Lidl impulsa su plan de expansión en los barrios de Málaga con la apertura de una nueva tienda en la avenida de Velázquez 60, una zona costera al suroeste de la ciudad situada en el distrito ‘Carretera de Cádiz’. Para la construcción y equipamiento de este nuevo establecimiento, que abre sus puertas hoy, viernes 30 de enero, la cadena de supermercados ha invertido 3,6 millones de euros, confiando el proyecto a empresas autóctonas.

Además, y en línea con el compromiso de Lidl para la generación de riqueza y empleo local, este nuevo punto de venta cuenta con 38 puestos de trabajo, que se suman de esta forma a los cerca de 950 trabajadores directos con los que cuenta la enseña en la provincia malagueña.

Esta nueva tienda, con una superficie de casi 1.300 m², permite a Lidl consolidar su presencia en la zona, elevando a 10 el número de establecimientos en la capital malagueña y a 34 en la provincia. De estos últimos, 7 han sido inaugurados en los últimos cinco años, tras las cuatro aperturas en Málaga capital —concretamente en el centro (2021), litoral (2021), El Cónsul (2022) y Churriana (2023)—, y las que tuvieron lugar en Benalmádena (2024) y Alhaurín de la Torre (2025), además de la que abre hoy.

Asimismo, y como parte del compromiso medioambiental de Lidl, la tienda incorpora múltiples medidas de eficiencia energética, entre las que destacan sistemas de iluminación LED en todas sus instalaciones y equipamientos de frío y climatización de bajo consumo.

Client Challenge

El nuevo supermercado abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9:00 a 21:30 horas, así como domingos aperturables, y dedica un protagonismo especial a los productos de origen local, como el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria. En sus lineales también pueden encontrarse una amplia variedad de referencias regionales, como embutidos, frutas o verduras, entre otras, y la novedad de un módulo ‘deluxe’ de panes.

