Lidl amplía su presencia en Málaga con la apertura de su décima tienda en la capital tras invertir 3,6 M€

Además, y en línea con el compromiso de Lidl para la generación de riqueza y empleo local, este nuevo punto de venta cuenta con 38 puestos de trabajo, que se suman de esta forma a los cerca de 950 trabajadores directos con los que cuenta la enseña en la provincia malagueña.

Esta nueva tienda, con una superficie de casi 1.300 m², permite a Lidl consolidar su presencia en la zona, elevando a 10 el número de establecimientos en la capital malagueña y a 34 en la provincia. De estos últimos, 7 han sido inaugurados en los últimos cinco años, tras las cuatro aperturas en Málaga capital —concretamente en el centro (2021), litoral (2021), El Cónsul (2022) y Churriana (2023)—, y las que tuvieron lugar en Benalmádena (2024) y Alhaurín de la Torre (2025), además de la que abre hoy.

Asimismo, y como parte del compromiso medioambiental de Lidl, la tienda incorpora múltiples medidas de eficiencia energética, entre las que destacan sistemas de iluminación LED en todas sus instalaciones y equipamientos de frío y climatización de bajo consumo.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El nuevo supermercado abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9:00 a 21:30 horas, así como domingos aperturables, y dedica un protagonismo especial a los productos de origen local, como el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria. En sus lineales también pueden encontrarse una amplia variedad de referencias regionales, como embutidos, frutas o verduras, entre otras, y la novedad de un módulo ‘deluxe’ de panes.