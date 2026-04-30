LEGO® Gaming: The Exhibition aterriza en Málaga tras conquistar OXO Museo del Videojuego Madrid

El Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego han presentado la llegada a la ciudad de LEGO® Gaming: The Exhibition. Esta exposición temporal propone un recorrido por la conexión entre dos universos clave de la cultura contemporánea: el videojuego y las construcciones LEGO.

Miles de gamers y familia han disfrutado de esta exposición única

El pasado octubre el Grupo LEGO anunciaba un acuerdo de colaboración estratégica con OXO Museo del Videojuego con la misión de seguir poniendo en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Esta colaboración se materializó con la llegada de LEGO® Gaming: The Exhibition a OXO Museo del Videojuego Madrid, donde la muestra fue recibida con gran acogida por parte del público. Ahora, la exposición llega a OXO Museo del Videojuego Málaga para continuar acercando al público esta propuesta que conecta el universo del gaming con la creatividad que ofrecen los sets LEGO.

Esta exposición temporal ofrece un recorrido por la historia del Grupo LEGO a través de materiales audiovisuales y piezas exclusivas, destacando su incursión en el mundo de los videojuegos.

Además de los sets mostrados en OXO Museo Madrid, incluyendo piezas históricas procedentes de Billund (Dinamarca), como el Pato de Madera (1958), así como títulos más recientes como LEGO Party y LEGO Voyagers, los visitantes podrán descubrir en Málaga nuevas zonas, como un espacio dedicado a los sets de LEGO Pokémon™.

La experiencia se completa para los asistentes con dos sorteos cuyos detalles se pueden encontrar a lo largo de la exposición y próximamente en redes sociales del museo, con premios como un kit de sets LEGO Pokémon™ o un viaje a LEGOLAND® Billund, el primer parque LEGOLAND inaugurado en el mundo.