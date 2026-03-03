Lagoom Living abre la convocatoria para 62 viviendas destinadas a alquiler asequible de ‘Distrito Universidad’

Mientras que el desarrollo completo del sector (530 viviendas) tiene su horizonte de finalización en junio de 2026, Lagoom Living ha logrado adelantarse a los plazos previstos en esta primera fase, poniendo estas unidades a disposición de la ciudadanía de forma inmediata.

Un modelo de éxito en colaboración institucional

Distrito Universidad es un proyecto pionero fruto de la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción está financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea y cuenta con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este esfuerzo conjunto aporta a Málaga 530 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, consolidándose como un modelo innovador de desarrollo urbano que combina sostenibilidad, accesibilidad y compromiso social.

Distrito Universidad es una de las promociones de vivienda protegida en alquiler más ambiciosas de España y el proyecto con el que Málaga se sitúa a la vanguardia de la transformación urbana sostenible.

La parcela R3 que se entrega ahora constituye una de las piezas clave del desarrollo. Consta de 62 viviendas: 19 viviendas de 1 dormitorio, 9 viviendas de 3 dormitorios y 34 viviendas de 4 dormitorios, que tendrán un precio de alquiler a partir de 500 euros/mes.

La promoción ha sido concebida con una clara vocación residencial y familiar, apostando por espacios amplios, luminosos y funcionales, así como por una cuidada planificación de las zonas comunes, pensadas para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes.