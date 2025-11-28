Koni Motor desvela en Málaga el nuevo Mazda CX‑5 con un estreno único y solidario

Koni Motor, concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, ha convertido sus instalaciones en un escenario lleno de emoción y arte para la presentación exclusiva del nuevo Mazda CX‑5. Clientes, colaboradores, prensa e invitados especiales se dieron cita en una jornada que combinó innovación automovilística, cultura urbana y compromiso social.

Tras una recepción distendida en un ambiente agradable, los asistentes disfrutaron de la creación en directo de un mural de seis metros a cargo del artista urbano Doger. En el momento culminante, y en medio de un efecto sorprendente con efectos lumínicos, música, láser, el presentador del acto irrumpió al volante del nuevo CX‑5, atravesando un telón negro y situando el vehículo frente al mural terminado. Su intervención desgranó las principales novedades del modelo —diseño más elegante, tecnología avanzada de asistencia a la conducción, mejoras en seguridad y confort, y eficiencia de las nuevas motorizaciones— e invitó a los invitados a conocerlo de cerca.

Sergio Cortés, director gerente de Koni Motor, puso en valor la respuesta del público: “Este evento refleja nuestro compromiso con Málaga y con la innovación. Queríamos que nuestros clientes fueran los primeros en vivir la llegada del nuevo Mazda CX‑5 y al mismo tiempo colaborar con iniciativas locales que inspiran, como el mural de Doger y la labor de la asociación Nena Paine.” La jornada se completó con un cóctel servido por Nena Paine, asociación malagueña que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual, subrayando el carácter solidario del encuentro.

El nuevo Mazda CX-5: más diseño, más tecnología, más Mazda

La nueva generación del Mazda CX-5 presenta un diseño exterior más depurado y elegante, con líneas más limpias y un frontal rediseñado que refuerza su presencia. En el interior, mejora la calidad de materiales, la insonorización y la ergonomía, integrando nuevos sistemas de asistencia a la conducción, mayor conectividad y un comportamiento dinámico más suave y preciso. El renovado CX-5 consolida su posición como uno de los SUV más equilibrados de su segmento, combinando seguridad, eficiencia y una experiencia de conducción auténticamente Mazda.