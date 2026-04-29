Juan Luis Guerra elige Starlite Occident Marbella este verano

La presencia de Juan Luis Guerra, uno de los artistas más influyentes de la música latina a nivel global, no solo eleva el listón, sino que reafirma la ambición de Starlite Occident: reunir a los mejores artistas del mundo en un entorno absolutamente único. Del 19 de junio al 29 de agosto, Starlite Occident Marbella no programa conciertos, diseña noches irrepetibles que transforman cada velada en una experiencia inolvidable.

INFORMACIÓN DE ENTRADAS

La preventa de estos nuevos conciertos estará disponible hoy, martes 28 de abril, a las 12:00h, y la venta general comenzará el miércoles 29 a las 12:00h en starliteoccident.com.

UN CARTEL QUE DEFINE EL VERANO

Estas nuevas confirmaciones se suman a un line up imparable con artistas como Lenny Kravitz, Maroon 5, Ozuna, Deep Purple, Jean-Michel Jarre, Kool & The Gang, Gipsy Kings, Alan Parsons, Yandel, Diana Krall, Rick Astley, Gloria Trevi, Nile Rodgers, Grupo Frontera, ManuelTurizo, Elvis Crespo, Danny Ocean, Carlos Rivera y Elena Rose, entre muchos otros.

Una combinación de leyendas globales, iconos intergeneracionales y nuevas voces que no solo definen el verano: lo convierten en destino.