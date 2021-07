Para Frutos, "se ha demostrado que la hostelería no es el problema", y se congratula de que no haya medidas contundentes, que obliguen al cierre de establecimientos de este ámbito. En Más de Uno, el presidente de MAHOS advierte que la suspensión de la feria no pilla por sorpresa a los empresarios de hostelería, que entienden que sería peor "un paso atrás" en septiembre.