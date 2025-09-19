Noticias de la institución académica

Una investigación impulsa la cooperación entre robots y humanos en escenarios de catástrofes

Espacio semanal en el que repasamos noticias de la Universidad de Málaga, que se pueden además consultar en su página web: www.uma.es

Isabel Naranjo

Malaga |

Robot
Por otra parte, Málaga, Manilva y Vélez-Málaga son los escenarios escogidos para la celebración del XII Congreso Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, que se celebrará del 30 al 3 de septiembre, en busca de presentar y analizar los avances en la investigación de enclaves relevantes de la arqueología fenicia del Mediterráneo centro-occidental. También pretende mostrar las experiencias encontradas para su conservación y difusión a un público cada vez más interesado en lo cultural y concienciado en lo patrimonial.

Con este objetivo, la Universidad de Málaga y su Fundación (FGUMA) organizan este simposio que cuenta con Diputación como principal patrocinador y con la colaboración de los Ayuntamientos de Manilva, Vélez-Málaga y Málaga. También tiene el apoyo de la iniciativa “Ruta de los fenicios” y el proyecto de investigación “ArqPunOre”.

