Entrevista con Francisco Pomares, concejal de Vivienda en la capital

Iniciadas las obras de 140 viviendas protegidas en Distrito Z de la capital

La promotora y constructora COANFI ha iniciado las obras para la construcción de 140 viviendas protegidas en el Distrito Z, de las que hablamos con el concejal deVivienda y Francisco Pomares.

Isabel Naranjo

Malaga |

Se trata de ‘Residencial ZOË’ que se construirá en un suelo municipal del ámbito Sánchez Blanca. Cabe recordar que esta promotora resultó una de las adjudicatarias del concurso público impulsado por el Consistorio para la transmisión onerosa de 13 parcelas de propiedad municipal valoradas en 25.709.795 euros, 6 en el ámbito de Sánchez Blanca y 7 en Cortijo Merino, para la construcción, a través de la colaboración público-privada de un total de 1.256 viviendas protegidas, a cambio, el Consistorio recibirá 147 viviendas completamente terminadas que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra. En concreto, COANFI fue adjudicataria del lote 5, que es el referente a la parcela R1.7, del que el Ayuntamiento recibirá 17 viviendas, que el Consistorio destinará a alquiler con opción de compra para jóvenes inscritos en el Registro Municipal de Vivienda.

Estará compuesta por viviendas de dos y tres dormitorios, incluyendo cuatro adaptadas de dos dormitorios y dos adaptadas de tres dormitorios.

Los precios parten desde 159.900 euros (IVA no incluido), con plaza de garaje y trastero incluidos. Este precio se trata del precio máximo legal de VPO rebajado en un 10%, según la oferta que realizó esta promotora en el concurso municipal por la que se le trasmitió este suelo propiedad del Ayuntamiento.

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