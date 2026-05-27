El IES-Guadalpín gana el Gran Concurso del Hormigón de Málaga organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica.

El podio provincial lo han completado el Colegio Maravillas, de Benalmádena, galardonado con la Probeta de Plata, y el IES Las Flores, de Álora, que ha recibido la Probeta de Bronce. En esta primera edición de la iniciativa, que fue presentada el pasado mes de marzo por el Delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, han participado un total de 43 centros educativos de la provincia, y alrededor de ochocientos estudiantes, tanto de bachillerato científicotécnico, como de Ciclos Formativos de Formación Profesional de las ramas de edificación y obra civil.