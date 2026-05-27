CONCURSO

El IES-Guadalpín gana el Gran Concurso del Hormigón de Málaga organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica.

La primera edición de “El Gran Concurso del Hormigón”, organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga (COAT-Málaga) para dar a conocer la profesión entre los jóvenes y despertar vocaciones, se salda con la proclamación como ganador del IES Guadalpín, de Marbella, que ha obtenido la Probeta de Oro por fabricar la muestra de hormigón más resistente de la provincia, con una resistencia de 29,60 N/mm² con la que bien podrían cumplir con la normativa real de aplicación a las obras de construcción en España.

Isabel Naranjo

Malaga |

PRemio
El IES-Guadalpín gana el Gran Concurso del Hormigón de Málaga organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica. | www.ondacero.es

El podio provincial lo han completado el Colegio Maravillas, de Benalmádena, galardonado con la Probeta de Plata, y el IES Las Flores, de Álora, que ha recibido la Probeta de Bronce. En esta primera edición de la iniciativa, que fue presentada el pasado mes de marzo por el Delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, han participado un total de 43 centros educativos de la provincia, y alrededor de ochocientos estudiantes, tanto de bachillerato científicotécnico, como de Ciclos Formativos de Formación Profesional de las ramas de edificación y obra civil.

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