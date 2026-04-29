HM Hospitales impulsa en Málaga la medicina regenerativa para mejorar la recuperación del aparato locomotor

Ante este escenario, donde destacan los 340 millones de diagnósticos de artrosis y el alto volumen de tendinopatías, el Grupo impulsa en sus centros malagueños un modelo basado en terapias biológicas avanzadas, diseñadas para acelerar la recuperación de patologías del aparato locomotor y evolucionar la asistencia sanitaria en la provincia.

La ortobiología es la disciplina que aplica al aparato locomotor tratamientos basados en componentes biológicos del propio paciente, como los factores de crecimiento, con el objetivo de potenciar los mecanismos naturales de reparación de huesos, cartílagos, tendones y músculos. A diferencia de los tratamientos puramente sintomáticos, la ortobiología busca actuar sobre el origen del daño tisular, favoreciendo una regeneración más fisiológica y duradera.

A través de la Unidad de Ortobiología Intervencionista y Medicina Regenerativa, los especialistas de HM Hospitales en Málaga aplican técnicas mínimamente invasivas que favorecen la recuperación de tejidos y mejoran la funcionalidad de músculos, tendones y articulaciones. Entre ellas destaca el uso de plasma rico en plaquetas (PRP) autólogo, una terapia que emplea componentes del propio

paciente para estimular los procesos de reparación tisular.

Además, HM Hospitales en Málaga realiza caracterización del plasma rico en plaquetas (PRP), un proceso de control de calidad que certifica la concentración plaquetaria obtenida en cada tratamiento ecoguiado, garantizando así la dosis biológica aplicada a cada paciente.

Dentro de esta cartera de técnicas destaca también la cirugía mínimamente invasiva ecoasistida sobre tendón y músculo, una línea de trabajo en la que el equipo de HM Hospitales en Málaga tiene especial experiencia. Se trata de intervenciones realizadas a través de incisiones milimétricas, en las que el cirujano se guía en tiempo real mediante ecografía de alta resolución dentro del quirófano. Esto permite tratar la lesión con gran precisión sin necesidad de abrir los tejidos circundantes, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y un retorno más temprano a la actividad diaria o deportiva. Muchos de estos procedimientos pueden realizarse bajo anestesia local o bloqueo locorregional, evitando así la anestesia general en pacientes seleccionados.

Estas intervenciones están especialmente indicadas para lesiones tendinosas, bursitis, lesiones musculares o artropatías degenerativas leves o moderadas, sobre todo en aquellos casos en los que los tratamientos convencionales no han ofrecido los resultados esperados.