Higuerón Resort y GO Travel lanzan el primer motoencuentro internacional de la Costa del Sol para viajeros auténticos

La moto como forma de vivir

El Sueño de Hermes está dirigido a quienes viajan en moto no para acumular kilómetros, sino para entender y vivir los lugares que recorren. Motoristas que se detienen, observan, preguntan y disfrutan del camino, y para quienes la experiencia no se mide en likes ni en metas, sino en lo que se vive entre un punto y otro.

El formato del encuentro huye de lo ordinario. Se trata de una propuesta cuidada, con un número limitado de participantes, que combina conducción, conversación y tiempo compartido. Un enfoque que conecta con una forma de viajar cada vez más buscada y que también encuentra su lugar dentro del turismo experiencial.

Viajes que se cuentan en primera persona

Uno de los momentos centrales del encuentro será el espacio dedicado a las historias de viaje. Un tiempo para escuchar y para contar, en el que los propios participantes podrán compartir experiencias vividas sobre una moto: rutas lejanas, anécdotas, aprendizajes o encuentros inesperados en el camino.

Estas conversaciones estarán moderadas por Marc Martín, periodista y presentador de TVE, en un formato abierto y cercano, pensado para dar protagonismo a quienes han vivido esas historias y quieren contarlas sin artificios.

Un fin de semana con base en Higuerón Resort

El encuentro se celebrará en Higuerón Resort, que será el punto de partida y regreso de un fin de semana que combina conducción, descanso y buena cocina. El complejo, conocido por su oferta hotelera de cinco estrellas y su apuesta por el bienestar y la gastronomía, acogerá a los participantes en un entorno cómodo y tranquilo, pensado para disfrutar del tiempo sin horarios rígidos.

Desde allí, el grupo se adentrará en algunos de los paisajes más representativos del interior malagueño, con una ruta por la Sierra de las Nieves y una parada en Ronda, integrando naturaleza, cultura y gastronomía local.

Para Mónica Sánchez, directora de Higuerón Resort, “este encuentro encaja muy bien con nuestra forma de entender el turismo: propuestas bien pensadas, con sentido, que permiten disfrutar del entorno y del tiempo compartido. No se trata de hacer algo grande, sino de hacerlo bien y con personas que valoran ese enfoque”.

Una propuesta con recorrido

El Sueño de Hermes nace con la idea de consolidarse como una cita de referencia para motoristas viajeros que buscan experiencias bien diseñadas, con contenido y con historia.

Un encuentro que suma moto, territorio y conversación, y que sitúa a la Costa del Sol como escenario para otro tipo de turismo, más pausado y atento a lo que ocurre fuera y dentro del camino.