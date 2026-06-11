Higuerón Resort impulsa una nueva etapa de Higuerón The Beach Club, que refuerza su propuesta con mayor peso de la gastronomía

Una carta pensada para el contexto de playa

El cambio más visible está en la cocina. Diego Gallegos, chef de Sollo, restaurante con Estrella Michelin y Estrella Verde, firma ahora las cartas de The Beach y The Club, con una propuesta que se adapta al entorno: platos directos, reconocibles y pensados para compartir.

The Beach

La carta combina referencias conocidas con algunos guiños más elaborados: desde croquetas de jamón o ensaladilla con pulpo a propuestas como brioche crujiente con steak tartar y huevas, hamburguesas —incluida una Rossini con foie y trufa— o una selección de entrantes pensados para una comida sin tiempos marcados.

El resultado es una propuesta basada en platos reconocibles, bien ejecutados y pensados para disfrutar sin formalidades.

Bentos de sushi servidos en la arena

La principal novedad de la temporada son los bentos de sushi, que trasladan a la playa un formato habitual en la cultura japonesa.

La propuesta se articula en una selección de piezas —California rolls, acevichados, nigiris y ensalada de wakame— pensada para compartir o disfrutar como comida ligera sin desplazarse. Lo interesante está en cómo se integra en el espacio: sushi servido en la propia hamaca, sin alterar el ritmo del día.

Un día completo frente al mar

Higuerón The Beach Club funciona como un espacio pensado para pasar el día completo sin necesidad de cambiar de ubicación, con hamacas y camas balinesas en primera línea de playa, servicio continuo en la propia zona de descanso y una carta que acompaña los distintos momentos del día en un entorno abierto y sin formalismos.

Evolución de un concepto consolidado

Esta nueva etapa desarrolla el concepto del Beach Club, incorporando un mayor protagonismo de la gastronomía dentro de una propuesta ya asentada.

En este contexto, otros espacios del complejo, como The Japo, amplían la oferta gastronómica, mientras que el foco se sitúa en The Beach: en lo que se sirve, en cómo se presenta y en cómo se articula una jornada que comienza a mediodía y se alarga de forma natural.

The Japo

Higuerón The Beach Club refuerza así su posición dentro de la oferta de la Costa del Sol, con una propuesta que combina ubicación, gastronomía y experiencia junto al mar.