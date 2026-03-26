Higuerón Resort se consolida como el templo del Vóley Playa: acogerá el Campeonato de España por decimocuarto año consecutivo

Higuerón Resort volverá a ser el epicentro absoluto del Voley Playa este verano. Durante la presentación oficial del calendario 2026 celebrada en el Salón Real del Ayuntamiento de Fuengirola, se ha confirmado que el recinto malagueño será la sede del Campeonato de España de Vóley Playa del 27 al 30 de agosto, marcando su decimocuarto año consecutivo como anfitrión de la gran final nacional.

El acto, que ha reunido a los principales promotores y representantes institucionales del país, ha contado con la destacada presencia de Luis García, Director de Marketing y Comunicación de Higuerón Resort, quien ha reafirmad el compromiso del complejo con el deporte de élite: "Para Higuerón Resort es un orgullo inmenso ser, durante 14 años ininterrumpidos, la casa del vóley playa español. Nuestras instalaciones están preparadas para ofrecer una experiencia inigualable tanto a los atletas como a los aficionados, consolidando a Fuengirola como un destino deportivo de referencia internacional".

El torneo que se celebrará en Higuerón Resort será el broche de oro de la temporada, el escenario definitivo donde se coronará a los campeones de España. Atletas de la talla del diploma olímpico Tania Moreno y su compañera Ana Vergara, vigentes campeonas en categoría femenina; así como Alejandro Huerta y Adrián Gavira, campeones en categoría masculina en 2025, buscarán revalidar su título en las impecables instalaciones del resort.

Un vibrante Circuito Nacional que culmina en Fuengirola

El Campeonato de España en Higuerón Resort será la gran culminación del Circuito Nacional de Vóley Playa (CNVP), un tour de máxima exigencia que agrupa el Circuito Nacional Iberdrola (categoría femenina) y el Circuito Siroko (categoría masculina). Durante casi seis meses, esta competición llevará la emoción del vóley playa por toda la geografía española a través de nueve pruebas estratégicas.

La temporada arrancará en la capital con la Copa Comunidad de Madrid (del 23 al 26 de abril), para dar paso a la prestigiosa Copa de SM el Rey y SM la Reina en Marbella (del 29 al 31 de mayo). En el mes de junio, la competición se trasladará a Orihuela (del 4 al 7 de junio).

El intenso mes de julio comenzará en la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria (del 9 al 17 de julio), continuará en la playa de Riazor con el Trofeo Cidade Do A Coruña (18 y 19 de julio) y pasará por las instalaciones municipales de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.

Tras este recorrido nacional, llegará el momento más esperado del año: el Campeonato de España en Higuerón Resort, del 27 al 30 de agosto, el gran escenario donde se decidirán los títulos nacionales.

Al albergar un año más la prueba reina del circuito, Higuerón Resort afianza su vínculo histórico con esta disciplina. El complejo malagueño pondrá a disposición del torneo sus excelentes instalaciones, garantizando un entorno idóneo para que los mejores deportistas del país disputen el título nacional en el gran colofón del verano.