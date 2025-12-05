El Grupo Dani García presenta sus menús de fin de año

Cada concepto interpreta esta cita desde su propia personalidad desde el espíritu viajero de BiBo hasta la brasa de Leña, el alma marinera de Lobito de Mar, las raíces andaluzas de Tragabuches o el ADN gastronómico de Smoked Room, con dos estrellas Michelin. Cinco formas de celebrar, un mismo sello como es el de la excelencia culinaria del universo Dani García.

Next stop: 2026 de BiBo

BiBo Madrid propone tres menús especiales, además de un menú infantil, pensados para despedir el año con elegancia y una secuencia de platos que combina técnica, sofisticación y producto. El menú parte de un aperitivo de jamón o una ostra, seguido de entrantes emblemáticos de la casa como el yogur de foie con Oporto y parmesano, la lata de caviar con apiobola y trufa o el carpaccio de cigala y almendra.

Según la propuesta elegida, se incorporan platos como el risotto de carabinero o el canelón gratinado de pollo trufado, ampliando la experiencia gastronómica. El principal común a los tres menús es el solomillo de vaca vieja con patata trufada y salsa Périgueux, seguido la Gianduja de invierno como postre.

Los precios son 260€, 320€ y 360€, respectivamente, mientras que el menú infantil con clásicos como jamón Cinco Jotas, merluza a la romana y Nutella para morir tiene un precio de 70€. Todos incluyen uvas y cotillón.

Un Mar de Propósitos de Lobito de Mar

Con su alma marinera y su espíritu andaluz, Lobito de Mar Marbella celebra el cambio de año con tres menús centrados en el producto del mar y la cocina mediterránea. Todos ellos comienzan con mojama y continúan con entrantes que destacan el nivel del producto como ostras con caviar, carpaccio de gamba alistada y manzana verde, sopa de marisco o el imprescindible carabinero a la brasa con beurre blanc de amontillado. Según el menú, se incorporan creaciones como el tartar de ventresca con piñones y trufa negra o la vieira con patata, Módena y trufa.

El principal y el postre es común en los tres menús.El principal se compone de la lubina a la brasa con salsa de almendras y mejillones, una receta que refleja a la perfección la identidad marinera de Lobito. Por último, como broche final, la avellana del mar. Los precios son de 250€, 290€ y 330€, e incluyen bebidas, café, pan, mantequilla, uvas y cotillón. Además, se ofrece un menú infantil por 70€ con croquetas de choco y gambas, lobito de merluza, solomillo y postre Happy Hippo.

La última entrega de Leña

En Leña, tanto en Madrid, Barcelona como en Marbella, la celebración de Año Nuevo se vive alrededor del fuego con una propuesta común que eleva el producto y la brasa a su máxima expresión. Los menús arrancan con una secuencia de entrantes que define el sello de la casa compuesta por jamón Cinco Jotas, foie para untar, carpaccio de cigala con cebolla caramelizada y caviar, vieira a la brasa, tartar de chuleta y trufa negra, hojaldre de mariscos y el emblemático risotto al parmesano. El principal común en todas las opciones y ubicaciones, rinde homenaje a la excelencia del producto con un Wagyu A5 acompañado de coliflor ahumada y setas, uno de los cortes más celebrados del chef para una noche tan especial. Como broche dulce, la clásica Tarta di rose con mucha vainilla. Las propuestas oscilan desde los 300€ hasta los 1.100€, según la ubicación, además de un menú infantil por 70€ que mantiene la esencia festiva adaptada a los más pequeños.

Nochevieja con sabor andaluz de Tragabuches

Tragabuches celebra el Año Nuevo con menús que recuperan la esencia del sur y el producto de cercanía. Los menús comienzan con jamón Cinco Jotas y continúan con una secuencia de entrantes donde destacan la milhoja de foie y manzana caramelizada, el cóctel de marisco, el ajoblanco con tartar de gamba y caviar, el arroz cremoso de trufa negra y, según el menú, elaboraciones como atún ibérico y ventresca de atún rojo con grasa de jamón y AOVE o carpaccio de quisquilla con limón y eneldo. El principal es siempre el mismo: solomillo de vaca vieja con raíz de apio y brotes tiernos, una receta que combina tradición, técnica y producto de primer nivel. El postre, milhoja de hojaldre casero, aporta el toque dulce perfecto para cerrar la noche. Las propuestas varían entre 210€, 240€ y 280€, con un menú infantil por 70€. Además, todos incluyen pan, aceite, bebidas, café, uvas y cotillón.

Smoked Room

Experiencia Omakase en Smoked Room

Como broche de oro, Smoked Room ofrecerá una experiencia omakase irrepetible, con el producto como protagonista absoluto. Una propuesta exclusiva disponible únicamente el 31 de diciembre, que incluirá música en directo y un formato inmersivo pensado para celebrar la entrada del nuevo año desde un universo sensorial único. Con estas propuestas, Dani García invita a vivir la llegada de 2026 desde cinco perspectivas culinarias distintas, unidas por la excelencia y el cuidado por cada detalle. Una oportunidad perfecta para disfrutar en torno a la creatividad, la emoción y el sabor.