II Festival Internacional de la Guitarra "Ciudad de Málaga

Las grandes guitarras del mundo vibran en Málaga

El II Festival Internacional de la Guitarra "Ciudad de Málaga" vuelve del 3 al 12 de junio con diez jornadas de conciertos, clases magistrales y un concurso internacional. Tras el éxito de su primera edición —que alcanzó a más de 366.000 personas a través de campañas digitales y logró presencia en medios como Diario SUR, La Opinión de Málaga y Europa

Press—, Málaga se consolida como escenario de primer nivel para la guitarra clásica, flamenca y popular.

Isabel Naranjo

Malaga |

Guitarra
Las grandes guitarras del mundo vibran en Málaga | www.ondacero.es

David Russell, Yamandú Costa, Daniel Casares, Marco Socías, Diego Campagna, Manolo Franco o el Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic actúan en cuatro espacios emblemáticos: Teatro Cervantes, Alcazaba de Málaga, Sala Fundación Unicaja María Cristina y Auditorio Edgar Neville. El programa incluye desde recitales de guitarra solista hasta formaciones sinfónicas con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Sinfónica de Málaga.

Conciertos

La programación arranca el 3 de junio con el concierto inaugural en el Teatro Cervantes bajo el título: España en aniversario, Falla (1876-1946) -Rodrigo (1901-1999)-150-125. La Orquesta Sinfónica de Málaga interpreta el Concierto de Aranjuez y El Amor Brujo bajo la dirección de José Luis López Antón, con Ioanna Kazoglou como solista. Kazoglou, ganadora del I Premio "Ciudad de Málaga" en la primera edición del festival, regresa como invitada de honor.

El festival recorre la Alcazaba de Málaga entre el 4 y el 7 de junio con cuatro veladas al aire libre en el Patio de los Surtidores. Manolo Franco presenta su guitarra flamenca más pura. Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic llega desde Montenegro con su fusión de clásico, flamenco y tradición balcánica. Filippos Manoloudis, ganador del II Premio "Maestro José Navas" de la pasada edición, interpreta su recital de premio. Diego Campagna, con standing ovation en el Carnegie Hall, cierra esta sección.

Del 8 al 11 de junio, la Sala Fundación Unicaja María Cristina acoge el ciclo de grandes maestros. Marco Socías presenta El Alma de la Guitarra Española. El Dúo Palomares-Piastra (violín y guitarra) recorre la música iberoamericana, de Falla a Piazzolla. David Russell, Grammy al mejor solista instrumental clásico, ofrece un recital dentro de su ciclo de Grandes Maestros. Yamandú Costa, virtuoso brasileño de la guitarra de siete cuerdas, navega entre el choro, la bossa nova y el tango.

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