Gran Hotel Miramar cumple 100 años: un siglo de historia viva frente al Mediterráneo

Inaugurado en 1926 por Sus Majestades los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el inmueble nació como Real Hotel Príncipe de Asturias, concebido para situar a Málaga en el mapa de los grandes destinos turísticos europeos. Su arquitectura, obra del arquitecto Fernando Guerrero Strachan, ofrecía un diseño monumental y espacios luminosos frente al Mediterráneo, integrando lujo, confort y paisaje desde su origen.

Un edificio que se adapta a la historia

Entre 1926 y 1936, el hotel desarrolló plenamente su vocación original como hotel de lujo, convirtiéndose en epicentro de la vida social, cultural y turística de la Málaga burguesa y cosmopolita. Sus salones acogieron bailes, banquetes, grandes celebraciones y eventos de relevancia nacional e internacional, simbolizando una ciudad abierta al mundo y al progreso.

Con el estallido de la Guerra Civil Española (1936–1939), el edificio fue incautado y transformado en Hospital de Sangre y Hospital Militar, poniendo sus instalaciones al servicio de una función humanitaria esencial durante uno de los periodos más duros de la historia contemporánea del país.

Finalizada la contienda, entre 1939 y 1940, el hospital fue clausurado y el edificio atravesó una etapa de transición y obras de adecuación para recuperar su uso hotelero, en un contexto especialmente complejo marcado por la posguerra, la II Guerra Mundial y el aislamiento internacional de España.

Segunda parte hotelera

El 21 de diciembre de 1940 se produce la reapertura oficial del Hotel Miramar, iniciando una segunda etapa hotelera que se prolonga hasta 1967. Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, el hotel vuelve a posicionarse como referente social y turístico, recuperando progresivamente su actividad y celebraciones de alto nivel. En estos años se acometen importantes obras de modernización, en 1954, y una ampliación en 1959.

A partir de los años sesenta, la actividad hotelera entra en un lento declive que culmina en 1967 con el cierre definitivo del hotel, dando paso a una larga etapa de abandono, deterioro y debate sobre posibles usos futuros.

Palacio de Justicia y etapa institucional

Tras dos décadas de inactividad, en 1987 el edificio fue adquirido por el Ministerio de Justicia y transformado en sede del Palacio de Justicia de Málaga, función que desempeñó durante veinte años hasta 2007. Esta etapa marcó una adaptación total de los espacios internos a usos administrativos y judiciales, integrándose en la vida institucional de la ciudad sin perder su carácter monumental.

Durante ese periodo, el Palacio de Miramar se consolidó como un edificio al servicio público, reflejo de la historia reciente de Málaga y testigo de los cambios sociales que atravesó la ciudad

Renacer como Gran Hotel Miramar

Tras el traslado de la actividad judicial, el edificio queda nuevamente en desuso hasta que es adquirido por Hoteles Santos en 2008, iniciándose así un ambicioso proceso de recuperación. A partir de 2013, comienzan las obras de rehabilitación integral, abordadas con el objetivo de devolver al inmueble su destino original como gran hotel, respetando su valor histórico y arquitectónico e incorporando los estándares del lujo contemporáneo.

El proyecto culmina en 2016 con la inauguración del Gran Hotel Miramar de Málaga, un establecimiento cinco estrellas gran lujo que recupera el esplendor del edificio y lo proyecta al futuro como referente de hospitalidad, excelencia y proyección internacional.

Hoy, al cumplir 100 años, el Gran Hotel Miramar representa la culminación de casi un siglo de historia: un edificio que ha sabido reinventarse en cada etapa sin perder su identidad esencial. Fiel a su vocación original, continúa siendo un lugar de encuentro, prestigio y hospitalidad frente al Mediterráneo, profundamente ligado a la historia y al presente de Málag