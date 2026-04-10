El gran enredo que se convirtió en icono

Tootsie fue una de las películas de su año con 10 nominaciones al Oscar, recibiéndolo Jessica Lange por Mejor Actriz. Fueron célebres las discusiones creativas entre Hoffman y el director Sydney Pollack (que acabó interpretando al propio agente del protagonista).

El rodaje estuvo lleno de anécdotas: desde pruebas de maquillaje interminables hasta la elección de un nombre tan peculiar como “Tootsie”. Hoffman contaba que era el apodo de su perro, y le divertía que un nombre tan simple y cariñoso se convirtiera en la llave para que su personaje pudiera transformarse en alguien completamente distinto.

Sinopsis

Michael Dorsey es un actor con un talento especial… para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels. En un ascenso meteórico al estrellato de Broadway, Dorothy pronto consigue que el público caiga rendido a sus pies, mientras que Michael (disfrazado de Dorothy) se enamora de Julie, su compañera de reparto. No pasará mucho tiempo antes de que Michael se dé cuenta de que conservar su mayor éxito como actor será mucho más difícil de lo que esperaba.

Un clásico con pasaporte renovado

Décadas después, su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea renovada, moderna, descarada y profundamente divertida. Tootsie llega para celebrar el humor en su forma más cotidiana, coral y musical. Una comedia musical sobre lo difícil (y ridículo) que puede ser intentar sobrevivir en este mundo… y las versiones que inventamos de nosotros mismos para conseguirlo.

De éxito de Broadway a España

La versión musical, estrenada en Broadway en 2019, fue acogida con entusiasmo por crítica y público. Recibió 11 nominaciones a los Premios Tony, incluyendo Mejor Musical y Mejor Música Original, y se alzó con el Tony al Mejor Libreto Musical.

Prensa:

“Pocos musicales llegan a este nivel de comedia.” – The New York Times

“Uno de los musicales más divertidos de la década.” – Broadway News

“Lo tiene todo para una noche loca de fiesta.” – The Guardian

“Más divertida aún que la película.” – New York Post

“Risas a carcajadas.” – Daily Herald

“Busca divertir, y lo consigue con creces.” – Time Out

“Un espectáculo lleno de energía.” – Observer

“Con diferencia, lo mejor visto en mucho tiempo en la ciudad.” – Chicago Tribune

Desde entonces, Tootsie ha iniciado un recorrido internacional que no ha dejado de crecer: además de una exitosa gira nacional en Estados Unidos, ha llegado a Buenos Aires, Tokio, Italia y Japón.

En 2025 llegó por primera vez a nuestro país con una adaptación ágil y muy cercana al público actual pero que conserva el espíritu original. La producción se estrenó en el Teatro Apolo de Barcelona y además de Madrid tiene previsto visitar las principales ciudades de España.

Por primera vez en Málaga

Del 21 de Mayo al 7 de Junio, el Teatro Soho Caixabank acogerá por vez primera en Málaga una producción de este aclamado musical. Dirigido y adaptado por Bernabé Rico (Premio del Público del Festival de Málaga 2020 por “El inconveniente”), con música y letra de David Yazbek y libreto de

Robert Horn, el espectáculo cuenta con coreografías espectaculares, orquesta en directo y un reparto excepcional de 13 actores encabezado por Iván Labanda, protagonista de célebres musicales como “La jaula de las locas”, “Cantando bajo la lluvia” o “Chicago”. La dirección musical corre a cargo del maestro Julio Awad (“El fantasma de la ópera”, “La bella y la bestia”, “My fair lady”) y las coreografías de Federico Barrios Fierro (“West Side Story”, “Cabaret”, “Sonrisas y lágrimas”).

Un público amplio y diverso

La combinación de humor, música en vivo y reflexión hace que TOOTSIE conecte con jóvenes y adultos, hombres y mujeres, amantes del teatro musical y público general, por lo que se convierte en el regalo perfecto.

Pero TOOTSIE no se limita a hacer reír y entretener: utiliza la comedia como espejo de nuestra forma de relacionarnos, de juzgar y de etiquetar, aportando a la escena cultural de Málaga:

Una obra reconocida internacionalmente, adaptada a hoy día.

Un enfoque crítico y humano sobre los estereotipos de género y las oportunidades laborales.

Una invitación a ponerse, literalmente, en los zapatos del otro (¿o deberíamos decir tacones?)

Oportunidad única

Es realmente difícil encontrar un musical del que se pueda decir que es sencillamente perfecto. Y, realmente, la producción de TOOTSIE que se va a poder disfrutar en el Teatro del Soho Caixabank tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada teatral malagueña. Esta ciudad cuenta con una oportunidad única de vivir el auténtico Broadway en español con una comedia musical vibrante, divertida y llena de energía, ideal para que públicos de todas las edades puedan disfrutar de una adaptación ingeniosa, una calidad técnica impecable y unas actuaciones para el recuerdo.

Los amantes del teatro y el musical tienen una cita imprescindible en la agenda cultural de Málaga. Aunque pueda sonar algo manoseada la frase, no por ello es aquí menos adecuada: “Ve a verla, no dejes que te lo cuenten”.