Godspell regresa al Teatro del Soho bajo la dirección de Antonio Banderas

Godspell vuelve al Teatro del Soho CaixaBank a partir del 30 de octubre. Tras arrasar en su estreno en 2022, con funciones agotadas y una exitosa gira por España, el musical que unió a Antón Banderas y Emilio Aragón vuelve a Málaga.

Esta vez, dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón y con un gran elenco para contar este clásico de Broadway. Se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Entre ellos, Ferran Fabá, quien interpreta a Jesús.