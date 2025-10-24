hablamos con jesús, protagonizado por ferran fabá

Godspell regresa al Teatro del Soho bajo la dirección de Antonio Banderas

Reestrena la obra presentada en 2022 junto a Emilio Aragón

Redacción

Málaga |

Godspell vuelve al Teatro del Soho CaixaBank a partir del 30 de octubre. Tras arrasar en su estreno en 2022, con funciones agotadas y una exitosa gira por España, el musical que unió a Antón Banderas y Emilio Aragón vuelve a Málaga.

Esta vez, dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón y con un gran elenco para contar este clásico de Broadway. Se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Entre ellos, Ferran Fabá, quien interpreta a Jesús.

