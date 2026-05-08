Fundación Unicaja apoyará la vida independiente de 300 personas con discapacidad en Andalucía con la III edición de ‘Yo puedo’

Fundación Unicaja apoyará la vida independiente de 300 personas con discapacidad intelectual o importante retraso madurativo en Andalucía a través de la tercera edición del proyecto ‘Yo puedo’. La iniciativa dirigida a favorecer la transición a la vida adulta e independiente de este colectivo se extiende este año a las ocho provincias andaluzas a través de diez entidades sociales: CASIAC Antequera, ASPAPROS de Almería, Asociación Pro Inteligencia Límite de Granada, AFANAS de Cádiz, Aspapronias de Huelva, APROMPSI de Jaén, ASIDOSER de Ronda, Futuro Singular de Córdoba, Down Málaga y Sevilla.

La directora de Actividades de Fundación Unicaja, Cristina Rico, el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el director de Down Sevilla, José Manuel Hermida, en representación de todas las entidades participantes, han presentado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla las novedades de este proyecto social que alcanza su tercera edición ampliando su ámbito de actuación a otras ciudades como Jaén, Ronda y Córdoba.

El proyecto ‘Yo puedo’ busca formar a los usuarios de estas entidades para la transición a la vida adulta, dotándolos de herramientas que les ayuden a gestionar el día a día sin necesidad de tutorización de otras personas o familiares. El programa se desarrollará paralelamente en diez entidades sociales y beneficiará a más de 300 usuarios, que hasta finales de año se formarán en temas como bienestar y autocuidado, autonomía en el hogar, desplazamiento, transporte y comunicación, participación en la vida comunitaria y capacitación y orientación laboral.

Así, participan en la iniciativa la Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y Comarca (CASIAC) Antequera. La Asociación de Síndrome de Down en Ronda (ASIDOSER) y la Asociación Síndrome de Down en Málaga, en la provincia de Málaga; la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería (ASPAPROS) de Almería; la Asociación Pro Inteligencia Límite de Granada; la Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual de Cádiz y su provincia (AFANAS) de Cádiz, la Asociación de Padres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Huelva (ASPAPRONIAS) en Huelva; APROMPSI de Jaén, Futuro Singular de Córdoba, y la Asociación Síndrome de Down en Sevilla.

‘Yo puedo’ ha impulsado la vida independiente de más de 250 personas con discapacidad en Andalucía en las dos ediciones desarrolladas hasta ahora. La puesta en marcha de esta iniciativa responde al interés de la Fundación Unicaja por el desarrollo y el fomento de iniciativas sociales que sirvan para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la integración de los colectivos con necesidades especiales. Asimismo, este proyecto conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en materia de salud y el bienestar y la reducción de las desigualdades.