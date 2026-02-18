Fundación Atresmedia y Fundación Telefónica amplían su alianza para reforzar la concienciación y educación digital entre los jóvenes

José Creuheras, presidente de Atresmedia y de la Fundación Atresmedia, y Enrique Goñi, presidente de Fundación Telefónica, han sellado este martes el acuerdo en la sede del grupo audiovisual, reforzando así la alianza estratégica que ambas entidades mantienen desde hace años en torno a la educación y la sensibilización ante los retos del actual entorno digital.

Jose Creuheras, presidente de Atresmedia y de su Fundación ha señalado: “Estamos muy orgullosos de la alianza entre la Fundación Atresmedia y la Fundación Telefónica. En un contexto en el que niños, niñas y jóvenes se enfrentan a riesgos como el ciberacoso, la desinformación, la pérdida de privacidad o el uso inadecuado de sus datos personales, es fundamental seguir promoviendo de manera conjunta una educación digital responsable. La suma de la experiencia y el compromiso social de ambas fundaciones nos permite impulsar las competencias que los jóvenes necesitan para desenvolverse en el entorno online de forma segura y consciente y desarrollar proyectos como EFECTO MIL, orientados a fomentar entre los jóvenes un uso responsable de las redes sociales”.

Por su parte, el presidente de Fundación Telefónica, Enrique Goñi, ha destacado que: "La renovación de nuestra alianza con Fundación Atresmedia responde a una convicción profunda: los jóvenes son el presente y el futuro de la sociedad y tienen derecho a desarrollarse en un entorno tecnológico seguro, saludable y responsable. Los menores y su desprotección evidente en entornos digitales han logrado despertar a la sociedad y tenemos y queremos asumir la responsabilidad de acompañarlos y de sensibilizarles sobre los riesgos y conseguir que tomen decisiones informadas y conscientes. EFECTO MIL es una parte de este compromiso".

Una alianza por los retos del futuro en educación, divulgación y derechos digitales

En virtud del convenio, la Fundación Atresmedia y Fundación Telefónica se comprometen a colaborar en el diseño, ejecución y difusión de proyectos de sensibilización, divulgación, formación y participación en el ámbito digital, incluyendo el desarrollo conjunto de iniciativas relacionadas, entre otras materias, con la alfabetización mediática, los derechos digitales, el uso seguro y responsable de la tecnología, la sensibilización social y la innovación educativa y social en el ámbito digital.

Asimismo, ambas entidades manifiestan su voluntad de impulsar eventos, jornadas y espacios participativos que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y la participación juvenil en entornos online, así como en el conocimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.

Del mismo modo, las partes podrán desarrollar y visibilizar iniciativas de innovación social y tecnológica, como laboratorios, encuentros colaborativos o dinámicas de co-creación, orientadas a la identificación de soluciones, buenas prácticas y enfoques innovadores en materia de convivencia, derechos digitales y uso ético de la tecnología, así como a la difusión de experiencias inspiradoras en estos ámbitos.

‘Efecto MIL’, tercer año de colaboración para promover el buen uso de las redes sociales entre los jóvenes

Esta alianza se materializa de forma más específica y por tercer año consecutivo con el proyecto ‘Efecto MIL’, una iniciativa de la Fundación Atresmedia en la que colabora Fundación Telefónica, que invita a jóvenes a reflexionar sobre los riesgos digitales y a convertirse en agentes activos de cambio, utilizando las redes sociales para concienciar a su entorno y a la sociedad en general sobre estos peligros.

Para participar en la que es su 5ª edición, los jóvenes de entre 16 y 25 años pueden inscribirse en efectomil.org y crear un vídeo breve de una duración máxima de un minuto para redes sociales en el que aborden uno de los siguientes riesgos: ciberacoso, noticias falsas, adicción a las redes sociales, retos virales peligrosos o discurso de odio. Temas que reflejan los desafíos digitales que muchos jóvenes encuentran a diario en sus redes sociales. El plazo para enviar los vídeos finaliza el 2 de marzo de 2026 a las 23:59 horas.

Una vez concluido el plazo, se seleccionarán 15 vídeos finalistas, cuyos creadores trabajarán con expertos de Atresmedia para mejorar sus propuestas. Los finalistas las difundirán en redes sociales, multiplicando su alcance y sensibilizando a otros jóvenes sobre los riesgos digitales.

El creador o equipo de creadores del vídeo ganador recibirá un pack tecnológico valorado en 3.000 euros y participará en el curso “Habilidades de comunicación”, una formación especializada en Atresmedia para desarrollar destrezas de comunicación en público adquiriendo experiencia práctica en entornos profesionales de comunicación. El segundo premio consistirá en una experiencia impulsada por Fundación Telefónica, para conocer y participar en el backstage de algunas de las iniciativas culturales que impulsa el Espacio Telefónica.

Desde su puesta en marcha, Efecto MIL ha contado con la participación de más de 1.000 jóvenes y ha logrado sensibilizar a más de un millón de personas a través de las redes sociales.

A través de ‘Efecto MIL’, ambas fundaciones continúan trabajando de forma conjunta para fomentar entre los jóvenes un pensamiento crítico sobre el uso de las redes sociales e impulsar mensajes positivos que contribuyan a un entorno más seguro, responsable y respetuoso.

Compromiso compartido con los derechos digitales

La Fundación Atresmedia y Fundación Telefónica forman parte del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa de colaboración público-privada impulsada por Red.es que reúne a entidades públicas y privadas para analizar, promover y proteger los derechos digitales de la ciudadanía.

Desde este marco común, ambas fundaciones comparten una visión alineada sobre la necesidad de promover la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno online e impulsar una alfabetización mediática y digital que sitúe a las personas —y especialmente a niños y jóvenes— en el centro, garantizando su protección y participación en la sociedad digital.

En este contexto, el Espacio Fundación Telefónica acoge la exposición ‘Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales’, una iniciativa que invita a reflexionar sobre cómo nuestras prácticas online dejan huella y afectan a nuestros derechos. A partir de la Carta de Derechos Digitales (2021), la exposición recorre siete ámbitos clave con humor y ejemplos cotidianos fomentando la reflexión y el debate acerca de un uso de la tecnología seguro, responsable, crítico y creativo.