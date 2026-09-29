'Fuertes y Hermosas' celebrará el 3 de octubre su XI edición en apoyo a la lucha contra la violencia hacia la mujer

La iniciativa solidaria “Fuertes y Hermosas” vuelve a movilizar al tejido empresarial y profesional malagueño con la celebración de su XI edición, que tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre en la Plaza de la Constitución de la capital, de 12:00 a 20:00 horas. El evento ha sido presentado hoy en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia y participación de Francisco Cantos, concejal de Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, así como con Virginia Esber, Eloy Moreno, Boris Soler, Norberto Obregón y Katy Navarro, promotores y fundadores de “Fuertes y Hermosas”.

Nacido del compromiso de un grupo de empresarias y empresarios de Málaga unidos en la lucha contra la violencia hacia la mujer, “Fuertes y Hermosas” convirtirá un año más el centro de la ciudad en un gran salón de belleza al aire libre, en el que solidaridad, participación ciudadana y entretenimiento se unen por una causa común.

Más de 150 profesionales

Durante la jornada, cerca de 150 profesionales ofrecerán distintos servicios de belleza y bienestar como maquillaje, peluquería, manicura, barbería o shiatsu, entre otros, a cambio de donativos simbólicos de entre 5 y 10 euros, dependiendo del servicio.

El objetivo de esta nueva edición es igualar o superar los 10.230 euros recaudados en la pasada edición, cantidad que fue entregada a las Hermanas Adoratrices de Málaga para contribuir a su labor de apoyo y atención a mujeres víctimas de violencia de género.

En esta XI edición, “Fuertes y Hermosas” ha querido ampliar tanto el número de profesionales participantes como la oferta de servicios, productos y actividades disponibles, con el propósito de incrementar los puntos de donación y conseguir una mayor recaudación para la causa.

Con este objetivo, la Plaza de la Constitución se transformará durante ocho horas en un gran espacio abierto dedicado a la belleza y la solidaridad, con mesas, sillas, espejos y todo el material necesario para que los profesionales puedan desarrollar sus servicios.

La jornada se completará con animación infantil, actuaciones musicales, actividades en el escenario, venta de camisetas y merchandising así como espacios de degustación de café y dulces, además de otros productos aportados por empresas colaboradoras, siempre a cambio de un donativo.

El encuentro arrancará a las 12:00 horas y contará con un completo programa de actividades que se desarrollará durante toda la tarde. Entre las propuestas previstas figuran actuaciones musicales y la participación de Rock School.