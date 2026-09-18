ASAJA Málaga alerta de que la tremenda subida de los costes amenaza la posibilidad de sembrar y deja sin rentabilidad a las explotaciones

ASAJA Málaga advierte, que el nuevo año agrícola iniciado el pasado 1 de septiembre, ha comenzado con una grave crisis de rentabilidad para las explotaciones de la provincia, especialmente para los cerealistas. Así, el encarecimiento del gasoil los fertilizantes y otros medios de producción, unido a unos precios de venta que no compensan el incremento de los gastos, está llevando a numerosos agricultores a plantearse reducir las siembras al mínimo o incluso renunciar a cultivar determinadas superficies para evitar mayores pérdidas.

Uno de los principales factores que agravan esta situación es la subida del gasóleo agrícola, cuyo precio ha pasado de los 0,953 euros por litro registrados en enero a 1,405 euros a comienzos de septiembre, según los datos manejados por la organización. A día de hoy, el precio se encuentra a 1,649 euros en las gasolineras. Esto supone un incremento cercano al 48 % en apenas ocho meses, con una tendencia alcista que continúa generando incertidumbre entre los productores.

Para dimensionar el impacto de la escalada, ASAJA Málaga señala que un tractor puede llegar a consumir unos 120 litros de combustible durante una jornada de preparación del terreno para la siembra. Con los precios actuales, esta cantidad supone un desembolso de unos 200 euros exclusivamente en gasóleo, al que hay que sumar el resto de los gastos necesarios para poner en marcha la explotación.

A ello se suma el precio de los fertilizantes y fitosanitarios, que igualmente han sufrido una escalada exponencial en los últimos años alcanzando niveles máximos cercanos a los mil euros por tonelada de fertilizante. Todo ello supone un aumento del desembolso que tiene que realizar los agricultores antes de comenzar a producir.

Frente a estos datos de escalada de costes nos encontramos con el estancamiento de los precios del cereal, con una cotización en torno a los 22 céntimos por kilogramo, similares a las registradas hace diez años y muy alejadas de la evolución experimentada por los costes de producción.

Esta situación está provocando que cada vez más agricultores se cuestionen la viabilidad de continuar cultivando. Algunos se plantean sembrar únicamente la superficie necesaria para cumplir con los requisitos exigidos para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), mientras que otros valoran incluso renunciar a parte de estas ayudas para evitar asumir los gastos de preparación del terreno, siembra, abonado y tratamientos fitosanitarios.

“Prefiero que el tractor esté parado a que esté perdiendo dinero”. Esta reflexión, trasladada por agricultores a la organización, resume la situación que atraviesan numerosas explotaciones, obligadas a afrontar inversiones cada vez mayores sin garantías de recuperar los costes una vez comercializada la cosecha.

Ayudas insuficientes

ASAJA Málaga considera que las ayudas extraordinarias destinadas al gasóleo y los fertilizantes resultan insuficientes para compensar el incremento de los costes de producción. La organización advierte de que la rapidez con la que varían los precios del combustible dificulta la planificación de las labores agrícolas, hasta el punto de que los suministradores llegan a ofrecer presupuestos con validez limitada al mismo día o al siguiente.

Por todo ello, reclamamos a las administraciones, -estatal y europea-, medidas urgentes y efectivas que frenen y compensen esta escalada de costes de producción que desestabilizan la actividad agraria, la prórroga de las ayudas extraordinarias al gasóleo más allá del 30 de septiembre, su aplicación directa en el momento del suministro, aumento de compensación del IVA y la inclusión del sobrecoste del gasóleo en la orden de módulos e IRPF 2026.

Asimismo, ASAJA Málaga solicita que se acuerden y publiquen cuanto antes medidas de flexibilización de los requisitos vinculados a los ecorregímenes y a las BCAM, de manera que los agricultores puedan planificar las próximas siembras sin tanta incertidumbre.

La organización recuerda que, además, nos encontramos al inicio de otras tareas agrícolas de gran importancia para la provincia, como la campaña de la aceituna, que también requieren un consumo considerable de combustible y otros medios de producción.

ASAJA Málaga advierte de que, si continúa esta tendencia, el incremento de los gastos puede comprometer la viabilidad de numerosas explotaciones y terminar repercutiendo en el conjunto de la cadena alimentaria.

“Los agricultores no pueden seguir asumiendo incrementos continuos de los costes mientras los precios que reciben por sus productos no evolucionan en la misma medida. Es imprescindible actuar antes de que muchos productores se vean obligados a dejar de sembrar o a abandonar sus explotaciones”, concluye la organización.

Movilizaciones

El 30 de septiembre termina la ayuda a la compra de gasóleo agrícola y, a menos de dos semanas, no hay ni respuesta ni alternativa sobre la mesa. El sector se encamina a afrontar el otoño sin ningún respaldo. Por eso las organizaciones agrarias exigen a todas las Administraciones respuestas inmediatas.

Las fechas y lugares de las protestas se darán a conocer en los próximos días.