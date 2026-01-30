HOSTELERÍA

Frutas y Verduras Eladio presenta su nueva etapa de modernización y profesionalización en el Salón H&T 2026

Chefs de alta gastronomía como Domenicco Vildacci, de Deessa (2 Estrellas Michelin), José Carlos García, de José Carlos García Restaurante (1 Estrella Michelin) y Thomas Stork, de Hotel Mandarin Oriental Ritz participarán en ponencias y showcookings.

Isabel Naranjo

Malaga |

Eladio
Frutas y Verduras Eladio presenta su nueva etapa de modernización y profesionalización en el Salón H&T 2026 | www.ondacero.es

Frutas y Verduras Eladio, empresa líder en distribución hortofrutícola en Andalucía, inicia una nueva etapa estratégica marcada por la modernización y la profesionalización de sus operaciones, con el objetivo de consolidarse como referente nacional del sector.

Esta evolución se presentará en el Salón H&T 2026, donde la compañía contará con un espacio propio y desarrollará desayunos profesionales, showcookings y ponencias a cargo de chefs reconocidos como Domenicco Vildacci (Restaurante Deessa, 2 Estrellas Michelin), José Carlos García (José Carlos García Restaurante, 1 Estrella Michelin), Thomas Stork (Hotel Mandarin Oriental Ritz), Jorge Berzosa (Restaurante Verum), Richard Alcayde (Restaurante La Diosa), Surapin Panya y Ria Jahnke (Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, Tenerife).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer