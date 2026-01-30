Frutas y Verduras Eladio presenta su nueva etapa de modernización y profesionalización en el Salón H&T 2026

Frutas y Verduras Eladio, empresa líder en distribución hortofrutícola en Andalucía, inicia una nueva etapa estratégica marcada por la modernización y la profesionalización de sus operaciones, con el objetivo de consolidarse como referente nacional del sector.

Esta evolución se presentará en el Salón H&T 2026, donde la compañía contará con un espacio propio y desarrollará desayunos profesionales, showcookings y ponencias a cargo de chefs reconocidos como Domenicco Vildacci (Restaurante Deessa, 2 Estrellas Michelin), José Carlos García (José Carlos García Restaurante, 1 Estrella Michelin), Thomas Stork (Hotel Mandarin Oriental Ritz), Jorge Berzosa (Restaurante Verum), Richard Alcayde (Restaurante La Diosa), Surapin Panya y Ria Jahnke (Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, Tenerife).