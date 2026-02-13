10 Años

FIMAF cumple 10 años consolidándose como referente de la moda flamenca, mirando al pasado con orgullo y al futuro con ilusión

FIMAF es reconocido como un referente de la moda flamenca, un espacio donde el talento andaluz ha encontrado visibilidad, reconocimiento y proyección

FIMAF celebra en 2026 su décima edición en Málaga, una trayectoria marcada por la ilusión, el trabajo, la creatividad y el compromiso con la moda flamenca. Aunque sus orígenes se han remontado al año 2010 en Marbella, bajo el nombre de Marbella Flamenca, aquel proyecto inicial ha ido evolucionando hasta haber llegado a convertirse en lo que hoy es FIMAF: un evento consolidado, con identidad propia y una clara vocación cultural.

La llegada y consolidación del evento en Málaga ha respondido a la proyección que ha ido adquiriendo la pasarela y a la idoneidad de la ciudad como enclave para seguir impulsando la moda flamenca como expresión artística, cultural y contemporánea. A lo largo de estos nueve años, FIMAF ha recorrido un camino de esfuerzo y constancia compartido con diseñadores, artesanos, modelos, instituciones, medios de comunicación y un público fiel que ha acompañado al evento desde sus inicios.

Actualmente, FIMAF es reconocido como un referente de la moda flamenca, un espacio donde el talento andaluz ha encontrado visibilidad, reconocimiento y proyección.

FECHAS, SEDE Y PROGRAMACIÓN ESPECIAL

La 10ª edición de FIMAF se celebrará los días 14 y 15 de febrero en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, un enclave que representa la unión entre patrimonio, historia y moda, y que se ha convertido en escenario principal de esta edición tan especial.

Con motivo del décimo aniversario, la organización ha diseñado una programación especial, concebida para celebrar el recorrido del evento y mirar hacia su futuro. Entre las acciones destacadas, ha tenido lugar en el Museo del Automóvil y la Moda, la presentación del cartel oficial, una imagen que ha reflejado la fuerza, la elegancia y la identidad de la moda andaluza contemporánea.

