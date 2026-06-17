SOLIDARIDAD

El Festival Solidario Soles de Málaga recauda 100.000 euros

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido a la presentación de los resultados del Festival Solidario Soles de Málaga 2026. El evento, organizado por la Fundación El Pimpi el pasado 18 de abril en la plaza de toros de La Malagueta con la asistencia de más de tres mil personas, obtuvo una recaudación de 100.000 euros, que serán entregados a entidades sociales para financiar distintos proyectos.

Isabel Naranjo