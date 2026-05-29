La Feria de Mayo de Alhaurín el Grande volverá a mirar al cielo con un espectáculo gratuito de 150 drones

Alhaurín el Grande prepara una Feria de Mayo que este año llega con novedades. Por primera vez, las celebraciones se extienden hasta el domingo 31 de mayo, una jornada que el Ayuntamiento ha incorporado al calendario festivo aprovechando que el lunes 1 de junio es día no laborable. Esta edición cerrará su última noche con un espectáculo de drones que ya forma parte de la identidad de estas fiestas.

UMILES, con más de 500 espectáculos a nivel mundial, en alianza con Ximenez Group, referente internacional en iluminación artística y decorativa, desplegará a las 00:00 horas de la noche del domingo un enjambre de 150 drones sobre el cielo de Alhaurín el Grande, trazando 17 figuras de temática festiva en una coreografía aérea diseñada específicamente para la ocasión.

Es la tercera vez que UMILES lleva su propuesta al municipio malagueño, consolidando una relación que convierte el espectáculo de drones en uno de los momentos más esperados de la feria.

"Volver a Alhaurín el Grande por tercera vez es una señal de que esto funciona, de que la gente lo espera y lo disfruta. Cada año intentamos superarnos y esta edición no va a ser diferente. 17 figuras de temática festiva a medianoche sobre el cielo de la feria es exactamente el tipo de impacto visual que nos gusta crear," afirma Ernesto Albacete, director comercial de UMILES.

"Hay municipios con los que se crea una conexión especial, y Alhaurín el Grande es uno de ellos. Volver por tercer año consecutivo demuestra que este espectáculo ya forma parte de la forma de vivir su feria. Para Ximenez Group es muy ilusionante seguir evolucionando este proyecto junto a UMILES y convertir la tecnología en una herramienta capaz de emocionar, sorprender y reunir a miles de personas alrededor de una experiencia compartida,” afirma Francisco Jaén, director corporativo de Operaciones de Ximenez Group.

Una feria más sostenible

La feria, presentada el pasado 7 de mayo, cuenta con una programación de cinco días que incluye conciertos, actividades en el real y en el centro, la tradicional Caseta de la Juventud y la Caseta de la Peña Caballista, ambas abiertas por primera vez hasta el domingo.

Los espectáculos de drones de UMILES, que han volado más de 42.000 aeronaves solo en 2025, se caracterizan por ser silenciosos y respetuosos con colectivos sensibles al ruido, como las mascotas o las personas con TEA. Además, se presentan como una alternativa sostenible a las formas de celebración tradicionales, al no generar residuos ni explosiones.

Empresa líder en Europa en espectáculos de drones

Desde su primera actuación en 2019, UMILES ha operado más de 42.000 drones solo en 2025, con shows de gran formato como el primer show de 1.000 drones volados de manera simultánea realizado en España, la boda de Tamara Falcó, los estrenos de películas como Superman para Warner Bros y Mufasa de Disney, varias participaciones en El Hormiguero y el primer show recurrente en un parque temático en España como es PortAventura.

La compañía, pionera en España y Europa en espectáculos de drones, cuenta con una flota de fabricación propia de cerca de 2.000 drones, lo que le ha permitido diseñar shows de gran impacto visual en países como México, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Chile o Cuba, entre otros.