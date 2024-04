El fenómeno de las subastas de trasteros llega a Málaga de nuevo, de la mano de Trasteros Plus

Trasteros Plus, empresa líder en servicios de almacenamiento en la ciudad, pone en marcha el próximo día 19 de abril, un novedoso evento que trae a Málaga una experiencia ya conocida en otros puntos de la geografía mundial: la subasta de trasteros. Dicha iniciativa marca un hito en España y promete ser una experiencia única e innovadora para los participantes, que tuvo una primera experiencia, con muy buena acogida, en febrero de 2016 y en formato de subasta solidaria. Dicho encuentro no hizo sino confirmar lo atractivo que, para muchos, resulta este fenómeno que vuelve este mes de abril a Málaga.

Se trata de una propuesta abierta a todo el que lo desee, con un mecanismo simple e innovador, que propone un modelo de subasta, mediante un procedimiento donde la transparencia y la emoción están garantizados. Así, cada trastero será abierto durante 10 segundos para que los interesados puedan visualizar su contenido desde la puerta. A continuación, se abrirá la puja y el trastero será adjudicado al mejor postor. Se contempla un aforo no superior a las 50 personas, para participar en esta primera entrega de las dos previstas por la empresa malagueña. No en vano, el día 26 se repetirá esta propuesta, con nuevos trasteros para subasta y un número superior de participantes.

El evento promete ser una experiencia tanto divertida como interesante para aquellos que deseen participar, en cualquiera de las dos fechas sugeridas.

Una tendencia que vuelve a Málaga

La tendencia de subastar trasteros, popularizada en Estados Unidos, llega a Málaga de la mano de Trasteros Plus. Estos espacios de almacenamiento, cada vez más solicitados en Estados Unidos debido a la acumulación de objetos en hogares y la disminución de espacio en las propiedades, han generado un lucrativo negocio.

En Estados Unidos, las subastas de trasteros se han convertido en un proceso de oferta y demanda, donde las empresas como Trasteros Plus aprovechan los espacios desocupados para realizar eventos especiales, llenos de oportunidades para quienes participan de los mismos. Si bien los programas de televisión han creado mitos en torno a estas subastas, la realidad es que son una oportunidad para aquellos interesados en obtener objetos valiosos a través de un proceso al que no le falta la emoción ni la adrenalina. Por un valor muy inferior al que tendrían en el mercado, un buen número de objetos a los que ya no se está dando uso, pasar a formar parte del inventario de su nuevo propietario.

La subasta del próximo día 19 contará con la presencia de un moderador, que marcará los ritmos del evento previsto en la sede de Juan XXIII, (Av. Juan XXIII, 25, en el distrito de Carretera de Cádiz). Para aquellos que no puedan asistir, se realizará una segunda subasta el viernes siguiente, 26 de abril, con la posibilidad de que más personas se unan al evento.

Para participar en la subasta, se requiere una inscripción de 5€ por persona, que será descontada del monto final si el participante resulta ganador de alguna puja. Los interesados en futuras subastas pueden completar un formulario en la página web de Trasteros Plus (https://www.trasterosplus.es/subastas-de-trasteros/).

Las normas de las subastas serán las siguientes: En primer lugar, se romperá el candado en directo y, una vez abierto el trastero, se permitirá verlo por dentro durante 10 segundos, desde la puerta (sin entrar dentro, ni tocar). El contenido debe retirarse y, de este modo, dejar el trastero completamente vacío el lunes siguiente a la subasta (en horario que va desde las 9:00 horas hasta las 18:00 del mismo lunes). Los ganadores deberán dejar un depósito de limpieza de 50 euros.

Con seis ubicaciones diferentes, repartidas tanto por la capital de la Costa del Sol, como por Mijas-Fuengirola, Trasteros Plus sigue creciendo y ganando presencia tanto física como social en una provincia pujante como la malagueña. Ahora, gracias a esta iniciativa, los vecinos de Málaga tendrán la oportunidad de ser parte de una experiencia única.