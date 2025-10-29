Expo AgriTech 2025 abre sus puertas llevando a Málaga las tecnologías más punteras para el campo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presidido la ceremonia inaugural del evento apuntando a la importancia de que la capital de la Costa del Sol reciba este tipo de encuentros en los que “se conecta la tecnología más puntera con nuestros agricultores para que puedan mejorar sus procesos”. Asimismo, De la Torre ha afirmado que “al igual que la revolución tecnológica vivió la mecanización del campo, y supo hacerlo con inteligencia, hoy es el mundo digital de los datos y la agricultura tiene que estar presente ahí”. El máximo representante municipal también ha hecho referencia al contexto actual y ha indicado que “Málaga puede ser el enlace entre la UE y el Mercosur en un momento en el que la agricultura comunitaria buscar reforzar su competitividad”.

Por su parte, Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, ha subrayado que Expo AgriTech 2025 representa “la unión entre la tecnología y la tierra, entre la inteligencia artificial y el conocimiento tradicional del campo”, y ha asegurado que España lidera una nueva revolución agraria basada en la digitalización, la sostenibilidad y la justicia social. “España no solo alimenta. España innova, lidera, cuida y enseña al mundo cómo producir con sostenibilidad y con orgullo”, ha afirmado.

Además, ha hecho un llamamiento a garantizar el relevo generacional y la igualdad en el sector, recordando que “sin mujeres no hay pueblos, y sin jóvenes no habrá futuro en el campo” y ha reivindicado que “el progreso no puede quedarse en los escaparates o en los foros internacionales”, sino que debe sentirse “en la vida real de las malagueñas y de los españoles”.

Durante su intervención, Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, ha recordado que “a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo

Rural, la Junta sigue reforzando su compromiso con los agricultores y cooperativistas. En esta provincia, más del 80% de innovación surge de las cooperativas agrarias”.

La inauguración, del mismo modo, ha contado con Sibelle de Andrade, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, país invitado en esta edición. De Andrade ha insistido en la cooperación y la innovación y ha explicado que “cuando hablamos de agricultura en 2025 no hablamos solo de hectáreas y productividad sino de biotecnología, agricultura digital, inclusión y paz social. Brasil es una de las mayores potencias agropecuarias del mundo y somos los guardianes de una de las mayores reservas forestales del planeta. En los últimos 40 años hemos triplicado la producción de alimentos sin duplicar la superficie cultivada y eso es innovación”.

En la misma línea se ha dirigido, Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech 2025, quien ha resaltado la importancia de las tecnologías para impulsar la competitividad y rentabilidad de la industria agro. “Gracias a la innovación podemos hablar de agricultura de precisión, inteligencia artificial aplicada a los cultivos, drones y biotecnología para un entorno más sostenible”.