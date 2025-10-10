Estepona Vive sus Calles’ celebra desde mañana su edición de otoño con Los Secretos

‘Estepona vive sus calles’ se desarrollará del 10 al 12 de octubre y tendrá como punto de partida la inauguración, el viernes por la tarde, a las 19.00 horas en la calle Terraza, de la exposición al aire libre ‘La procesión va por dentro’, del artista sevillano Manuel León. La muestra está compuesta de 17 tótems impresos con imágenes de la obra creativa de este pintor con reconocimiento internacional, y que cuenta entre sus más conocidos admiradores al futbolista Sergio Ramos. El de Manuel León es a día de hoy uno de los nombres más destacados de la pintura contemporánea de nuestro país, y ha expuesto en museos y galerías de arte contemporáneo de todo el mundo.

El programa de actividades incluye además un espacio para la gastronomía, con la celebración de la primera edición de La Feria del Pulpo, una iniciativa impulsada por el Consistorio, en colaboración con José María Téllez ‘Popi’, en la que establecimientos locales reunirán la mejor muestra de pescados, moluscos y crustáceos y, como no, de pulpos. Se podrá visitar del 10 al 12, en horario de 12.00 a 22.00 horas, en la calle Real.

En cuanto a espectáculos, el evento incluye el concierto del coro ‘Love to sing’ a beneficio de la Fundación Cudeca, el viernes a las 18:00 horas en el Mirador del Carmen; y la actuación de la banda malagueña de swing-jazz, ‘La Insostenible Big Band’, a las 20:00 horas en el Parque El Calvario.