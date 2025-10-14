Estepona acogerá el musical "Romeo y Julieta"

Cuando el amor se encarna en las ramas del destino, no hay quien lo detenga.

Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos grandes familias rivales en Verona.

Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que los convertirá́ en los amantes más celebres de la literatura universal.

Romeo y Julieta El Musical, basada en la obra original de William Shakespeare, nos presenta la odisea del amor incondicional y prohibido,

la fuerza de la amistad, las redes del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una historia legendaria y mítica.