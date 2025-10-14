El 25 de octubre en el Auditorio Felipe VI

Estepona acogerá el musical "Romeo y Julieta"

Una deslumbrante experiencia en la que el espectador se ve transportado al siglo XVI en una de las ciudades más mágicas de Italia: Verona. Para ello ROMEO Y JULIETA cuenta con una impresionante escenografía, iluminación y vestuario elaborados tras una minuciosa tarea de documentación para recrear fielmente la sociedad en la que vivieron los amantes más famosos de la historia.

Isabel Naranjo

Malaga |

Musical
Cuando el amor se encarna en las ramas del destino, no hay quien lo detenga.

Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos grandes familias rivales en Verona.

Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que los convertirá́ en los amantes más celebres de la literatura universal.

Romeo y Julieta El Musical, basada en la obra original de William Shakespeare, nos presenta la odisea del amor incondicional y prohibido,

la fuerza de la amistad, las redes del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una historia legendaria y mítica.

