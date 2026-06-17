Estepona acogerá del 19 al 23 de junio un Mercado Mágico

Estará formado por más de medio centenar de puestos en los que se podrá encontrar una amplia diversidad de artesanía, alimentación y productos temáticos, distribuidos en diferentes zonas especialmente diseñadas para recrear un ambiente de fantasía y magia.

Además de la oferta comercial y gastronómica, el evento contará con una intensa programación de actividades para todos los públicos. Todos los días se desarrollarán talleres infantiles gratuitos en una carpa interactiva, exhibiciones de cetrería, habrá una zona de atracciones, una tetería árabe y numerosas propuestas de animación.

Entre las actividades más destacadas figuran espectáculos de danza del vientre, actuaciones musicales con gaitas y tambores, pasacalles temáticos, representaciones teatrales itinerantes y espectáculos de fuego. Este año, además, la organización ha apostado especialmente por reforzar la presencia de compañías de teatro de calle, que llenarán el recinto de personajes fantásticos, bufones, druidas, criaturas mitológicas y otras figuras que interactuarán con el público a lo largo de todo el recorrido.