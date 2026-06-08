Ebtrevista con Sandra Infante, directora de DES-SHOW

Este martes se inaugura la X edición de DES-Show, el mayor evento B2B dedicado a la IA y a la tecnología

El acto marcará el inicio de la décima edición del mayor encuentro en Europa sobre tecnologías exponenciales e IA, que reunirá a más de 15.000 directivos internacionales del 9 al 11 de junio en Málaga. En la celebración de su década, el evento se ha rediseñado bajo el concepto de “Universo DES” albergando siete espacios temáticos en los que se presentarán más de 700 innovaciones en IA, cloud, ciberseguridad, analítica de datos y computación cuántica, entre otras soluciones, de la mano de las más de 400 firmas que participarán activamente en el encuentro.

Isabel Naranjo

Malaga |

Estas sesiones se desarrollarán en el marco del Digital Business World Congress, el mayoro foro de digitalización en Europa que se organiza en el marco de DES. En él, más de 500 expertos internacionales examinarán la evolución tecnológica con el foco puesto en la IA para impulsar el ROI, las infraestructuras digitales, las tecnologías duales, la ciberseguridad y el talento humano.

La agenda, igualmente, incluirá gurús tecnológicos de la talla de Trevor Monroe, Senior Program Manager en el Banco Mundial; Fred Sun, director general para Europa de Tencent Cloud, la división de computación en la nube de la matriz de WeChat; y Ricardo Baeza-Yates, académico especializado en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia. Junto a ellos, líderes de conocidas firmas como Stellantis, Airbus, TAG Heuer, Repsol, BBVA, Renfe, Ferrer, Bayer, American Express y LinkedIn, entre otras, compartirán sus perspectivas de integración tecnológica.

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