Este martes se inaugura la X edición de DES-Show, el mayor evento B2B dedicado a la IA y a la tecnología

Estas sesiones se desarrollarán en el marco del Digital Business World Congress, el mayoro foro de digitalización en Europa que se organiza en el marco de DES. En él, más de 500 expertos internacionales examinarán la evolución tecnológica con el foco puesto en la IA para impulsar el ROI, las infraestructuras digitales, las tecnologías duales, la ciberseguridad y el talento humano.

La agenda, igualmente, incluirá gurús tecnológicos de la talla de Trevor Monroe, Senior Program Manager en el Banco Mundial; Fred Sun, director general para Europa de Tencent Cloud, la división de computación en la nube de la matriz de WeChat; y Ricardo Baeza-Yates, académico especializado en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia. Junto a ellos, líderes de conocidas firmas como Stellantis, Airbus, TAG Heuer, Repsol, BBVA, Renfe, Ferrer, Bayer, American Express y LinkedIn, entre otras, compartirán sus perspectivas de integración tecnológica.