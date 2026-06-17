Enfermería vuelve a situarse entre las carreras más demandadas por los estudiantes andaluces

La Enfermería continúa consolidándose como una de las opciones académicas preferidas por los estudiantes andaluces. Los datos de preinscripción para el próximo curso universitario sitúan nuevamente a esta titulación entre las más demandadas tanto en Andalucía como en la Universidad de Málaga.

En el caso de la Universidad de Málaga, más de 1.300 aspirantes han incluido Enfermería entre sus primeras opciones de acceso, mientras que a nivel andaluz la titulación lidera las solicitudes universitarias con más de 11.600 peticiones, por delante de otros grados tradicionalmente muy demandados.

Una profesión con presente y futuro

La elevada demanda de Enfermería refleja el creciente interés de los estudiantes por una profesión que combina vocación, conocimiento científico, cercanía con las personas y amplias oportunidades de desarrollo profesional.

Además de su papel fundamental en hospitales, centros de salud y dispositivos de emergencias, las enfermeras desarrollan funciones cada vez más relevantes en ámbitos como la investigación, la docencia, la gestión sanitaria, la salud pública, la atención sociosanitaria o la innovación en cuidados.

Responder a los retos del sistema sanitario

El interés que despierta la Enfermería entre los jóvenes resulta especialmente relevante en un contexto marcado por la necesidad de seguir incorporando profesionales al sistema sanitario para responder al envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y los nuevos retos asistenciales.

La formación universitaria en Enfermería permite adquirir competencias clínicas, científicas y humanas que convierten a estos profesionales en una pieza clave dentro de los equipos sanitarios.

Una elección que transforma vidas

Más allá de las cifras, el interés creciente por la Enfermería pone de manifiesto que sigue siendo una profesión capaz de atraer a nuevas generaciones comprometidas con el cuidado de las personas y la mejora de la salud de la población.

Cada curso, cientos de estudiantes eligen iniciar este camino profesional convencidos de que cuidar, acompañar y mejorar la vida de los demás constituye una de las tareas más valiosas que puede desempeñar una persona.

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Desde el Colegio de Enfermería de Málaga celebramos que la profesión continúe despertando el interés de tantos jóvenes y animamos a quienes inician esta nueva etapa a descubrir una carrera llena de oportunidades, compromiso y vocación de servicio.

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